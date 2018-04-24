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В Маймаксе в целях безопасности закрыты ледовые переправы
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В Маймаксе в целях безопасности закрыты ледовые переправы 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В Маймаксанском округе Архангельска закрылись ледовые переправы «Маймаксанский лесной порт — 14 лесозавод», «Лесозавод 22 — лесозавод 23» и «Лесозавод 24 — лесозавод 26».
Как сообщил глава администрации Маймаксанского округа Андрей Хиле, уже с сегодняшнего дня сообщение между МЛП и 14 лесозаводом, а также между лесозаводами 22 и 23 будет организовано на буксирах в соответствии с расписанием. Жители лесозавода 24 будут добираться на автобусе до причалов лесозавода 23 либо МЛП, а затем также переправляться на буксирах.
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