Кобылкин предложил принять поправки в федеральный закон для строительства моста через Пур

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, основная дискуссия развернулась вокруг создания в арктических регионах опорных зон. Директор департамента регионального развития Минэкономразвития Игорь Егоров отметил, что в субъекты отправятся специальные делегации для проведения оценки экономического потенциала.

«Для эффективного освоения арктических регионов очень важно сформировать инфраструктуру: дороги, автомобильные и железнодорожные, мосты. В данном случае, время — деньги. Если бизнес чувствует, что он может что-то провезти по Северному морскому пути, он формирует свою логистическую цепочку. Но нам необходима инфраструктура, с поддержкой государства. Чтобы в результате мы не теряли грузопоток», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

По словам главы Ямала, необходимо создать ответвления от Транссибирской магистрали к портам Северного морского пути. Предложения Дмитрия Кобылкина поддержал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Я абсолютно согласен. Нужно сделать так, чтобы был подвоз к портам Северного морского пути», — отметил он.

В своем выступлении губернатор ЯНАО коснулся вопроса внесения поправок в статью 37 Федерального закона «Об автомобильных дорогах», предусматривающих отмену требования о наличии альтернативного проезда для платных автомобильных дорог при обязательном условии бесплатного проезда для населения. Дмитрий Кобылкин пояснил что, это крайне важно в контексте строительства моста через реку Пур на основе концессии. Для принятия изменений необходимо, чтобы поправки поддержал Минтранс и все 23 субъекта, на территориях которых есть районы Крайнего Севера.

«Нам даже не нужно дополнительных средств. К сожалению, развивать государственно-частное партнерство сейчас сложно. Мы хотим построить простой мостовый переход. Но не можем, потому что нет альтернативного бесплатного проезда. Изменений в 37 Федеральный закон не можем добиться уже год», — объяснил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО