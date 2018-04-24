Орловский бизнес выступил против монополии ретейлеров

Не просто доляОбращение предпринимательского сообщества озвучил бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин. По его словам, «ползучая монополизация» превратилась в системную проблему. Знают о ней лишь участники рынка да контролирующие органы. А рядовые потребители даже не замечают, что крупные торговые сети «съедают» небольшие магазины. — Эффективного механизма недопущения монополизации пока нет, — утверждает Евгений Лыкин. — Широкое распространение торговых сетей приводит к закрытию объектов микро— и малого бизнеса. Об этом говорит анализ обращений от предпринимателей, поступивших в 2017 году. Они жалуются на несовершенство Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации ». Он был принят в 2009 году и защищает малый бизнес от экономического давления крупного ретейлера. Например, статья 14 вводит ограничения на продажу продовольственных товаров. Доля торговой сети на локальном рынке не должна превышать 25 процентов. Рассчитывается она от денежного объема всех реализованных товаров за предыдущий финансовый год. Следит за этим антимонопольная служба . — Если доля превышает 25 процентов, то организация не вправе приобретать или арендовать дополнительные торговые площади, — пояснила замглавы орловского УФАС России Любовь Бубенцова. — Запрет распространяется на любые основания, включая ввод торговых объектов в эксплуатацию и участие в торгах по их приобретению. Формально малому и среднему бизнесу должно оставаться 75 процентов рынка, но в реальности это не такОграничения действуют в пределах локального рынка — того, на котором организация стала доминировать. Обычно его очерчивают административными границами района или города. Если крупный ретейлер превысил долю, то расширяться ему запретят. Но он имеет право построить магазин в соседнем районе. Этим и занимаются крупные торговые сети. Они открывают магазины по всему региону. Формально микро-, малому и среднему бизнесу должно оставаться 75 процентов местного рынка. Но в реальности это не так. Закон не учитывает совокупного объема сетевиков. Поэтому четыре крупных ретейлера могут поделить весь рынок. — Расчет доли производится в рамках каждой торговой сети отдельно, — объясняет Евгений Лыкин. — Достаточно вхождения нескольких торговых сетей с долей, приблизительно равной 25 процентам, и это приведет к закрытию малых предприятий розничной торговли. В качестве примера он приводит райцентр Ливны . В 2016 году совокупная доля торговых сетей там превысила 40 процентов, а в 2017-м увеличилась еще более чем на 10 процентов. Новые магазины открываются без нарушения закона. Ретейлеры тоже зорко следят за тем, чтобы порог не был преодолен. В областном центре ситуация иная, хотя сети здесь представлены шире и ведут себя активнее. Например, в 2017 году одна из компаний открыла 15 универсамов, другая — 16 магазинов по продаже спиртного. Несмотря на ударные темпы, в Орле рынок признан конкурентным. Всего здесь насчитывается около 2,2 тысячи магазинов, 58 торговых комплексов и центров, по полтысячи объектов общепита и нестационарной торговли, а также ярмарки и рынки. При таких масштабах никому не удается приблизиться к уровню 25 процентов. В районах и малых городах условия диктуют сетевики, но иногда они и сами становятся заложниками ситуации. Битва клоновКак рассказали в УФАС, в прошлом году был проведен традиционный мониторинг локальных рынков. Большинство из них отметилось приростом количества магазинов, принадлежащих торговым сетям. Наиболее активными оказались компании федерального значения. Чтобы выжить, местные торговцы начинают мимикрировать. Они переоформляют дизайн, копируя фирменный стиль мощных конкурентов. Окрашивают фасады в ту же цветовую гамму, делают похожие вывески и даже названия подбирают созвучные. Словом, превращают свои точки в клоны. Имитация запрещена законом о защите конкуренции. Нарушителей штрафуют и предписывают сменить вывеску и дизайн, чтобы не вводить в заблуждение покупателей. — Мы ежегодно отслеживаем количество торговых сетей в разрезе муниципальных образований, — продолжает Любовь Бубенцова. — В результате мониторинга за 2016 год нарушений закона о торговле в регионе выявлено не было. Мониторинг за прошлый год будет проведен только в текущем. Бизнес-сообщество критикует данную норму: дескать, она не позволяет оперативно реагировать на «ползучую монополизацию». Пока эксперты подсчитают долю, пока выдадут предписание, пока наложат запрет на расширение — малый бизнес за это время может разориться. Но закон есть закон, а методика расчета утверждена на уровне правительства страны. К слову, в УФАС убеждены, что серьезной угрозы монополизации в регионе нет. Хотя ранее ограничения все-таки были наложены на четыре федеральные сети. Так, одна из них превысила долю в 25 процентов на территории семи муниципальных районов и райцентра Мценска . Ей запретили приобретать там дополнительные площади. Но в УФАС подчеркивают, что расширение прошло в рамках закона: на момент приобретения объектов доля этой сети не превышала допустимый порог. — Хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, были выданы предупреждения, — пояснила Любовь Бубенцова. — В большинстве случаев они были исполнены. Иногда сетевики объединяются в группы компаний. Есть такая и в Орловской области . В нее входит пять самостоятельных организаций. В подобном случае доля рассчитывается для группы. Бизнес-сообщество призывает аналогично проводить расчеты для всех сетевиков в каждом районе, независимо от того, объединились они в ГК или нет. Торговля из года в год признается одной из самых конкурентоспособных отраслейСправедливо ли это? В УФАС говорят, что следует учитывать специфику локальных рынков. На Орловщине население большинства райцентров не превышает 10-12 тысяч человек. Бизнес развит слабо, с работой — плохо. До сих пор работают ларьки из 1990-х — в переоборудованных ж/д вагонах и контейнерах. Их оборот невелик. Поэтому строительство одного торгового центра может сделать ретейлера монополистом, даже если он этого не желает. Например, в Новосильском районе региональная сеть открыла магазин еще в 2012 году. Но ее доля там все еще превышает допустимый порог. Свыше четверти розничного торгового оборота района приходится на один комплекс. План «Б»В конце прошлого года был утвержден Национальный план по развитию конкуренции. Он определяет «принципы, стратегические цели и задачи государственной политики по повышению экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов». Одним из признаков здоровой конкуренции теперь считается удовлетворенность потребителей. — Этот указ определяет основные принципы взаимодействия государства и общества, — сообщил врио главы орловского УФАС Андрей Кирьянов. — Он предусматривает нетерпимость к любым проявлениям недобросовестной конкуренции и монополизации. Планируется обеспечить равные условия и свободу экономической деятельности на территории страны, а также «простимулировать добросовестные практики осуществления хозяйственной деятельности». Однако на региональном уровне возникла дискуссия: как на практике реализовать задуманное? В план пока не вписываются районы, подобные Новосильскому. Не заставишь ведь местный бизнес строить магазины для того, чтобы сетевик утратил доминирующее положение. Как и сетевика не заставишь закрыть свой магазин. Да и покупатель сам выбирает, куда ему идти. Но план утвержден, и выполнять его придется. — Сложившуюся ситуацию можно исправить только совместными усилиями, — уверен сопредседатель регионального общественного экспертного совета Валентин Юрасов . — Проблемы, безусловно, имеются, и без взаимодействия всех органов власти и органов местного самоуправления их не решить. Вопрос в том, как это сделать. На уровне региона решение пока не принято, хотя здесь уже много лет действует своя программа развития конкуренции. Торговля из года в год признается одной из самых конкурентоспособных отраслей. И это одна из немногих сфер, которая стабильно наращивает показатели. По данным Орелстата, в 2017 году в регионе оборот розничной торговли составил 121,8 миллиарда рублей, в фактических ценах на 2,9 процента превысив показатель 2016 года. Пищевых продуктов, включая напитки, было продано на 53,2 миллиарда. В 2018 году показатели превышают прошлогодний уровень. Это говорит о том, что рынок не исчерпал своих возможностей. Но он трансформируется. Для покупателя важнее цены порой становится качество обслуживания. В торговых сетях оно на порядок выше. У сетей и продавцы вежливые, и технологии современные. Привлекают штрихкодерами, озвучивающими цену товара, кассами самообслуживания и другим. И особенно заметна разница на муниципальном уровне. P. S.

Вероятно, закон о торговле морально устарел. Однако вряд ли дополнительные ограничения для торговых сетей спасут малый бизнес. Пожалуй, лишь его расслабят. Да и наступление сетей уже не остановить, это — веяние времени. Другое дело, что малый бизнес получил новые вызовы, и ему приходится изменять формат своей работы. Тут бы ему чем-то помочь. Некоторые успешно находят новые ниши в продаже эксклюзива. Недостаток крупных сетей заключается в том, что они торгуют товарами массового производства и широкого потребления. Небольшие производства, те же мини-пекарни, им не интересны. Но они наверняка будут интересны малому бизнесу. Вот где стоит поискать решение проблемы и, возможно, наладить господдержку.