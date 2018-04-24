Роспотребнадзор рассказал, почему не выдавал заключение цементному заводу 

Рязанский Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию по поводу необоснованных административных барьеров в отношении ООО «Серебрянский цементный завод» при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения по проекту санитарно-защитной зоны.
«В ходе оказания государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения Управление строго руководствовалось Административным регламентом по предоставлению госуслуги на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Как отметил Роспотребнадзор, документ цементному заводу выдали в установленные законом сроки, как только предприятие устранило все имеющиеся нарушения.
Напомним, ранее сообщалось, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рязанской области Егор Бурцев при изучении материалов сделал вывод о том, что должностные лица Управления Роспотребнадзора при оказании данной государственной услуги допустили волокиту и фактически создали необоснованные административные барьеры для бизнеса.