Роспотребнадзор рассказал, почему не выдавал заключение цементному заводу

Рязанский Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию по поводу необоснованных административных барьеров в отношении ООО «Серебрянский цементный завод» при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения по проекту санитарно-защитной зоны.

«В ходе оказания государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения Управление строго руководствовалось Административным регламентом по предоставлению госуслуги на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Как отметил Роспотребнадзор, документ цементному заводу выдали в установленные законом сроки, как только предприятие устранило все имеющиеся нарушения.