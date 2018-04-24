Ещё
Роспотребнадзор рассказал, почему не выдавал заключение цементному заводу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор рассказал, почему не выдавал заключение цементному заводу 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанский Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию по поводу необоснованных административных барьеров в отношении ООО «Серебрянский цементный завод» при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения по проекту санитарно-защитной зоны.
«В ходе оказания государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения Управление строго руководствовалось Административным регламентом по предоставлению госуслуги на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Как отметил Роспотребнадзор, документ цементному заводу выдали в установленные законом сроки, как только предприятие устранило все имеющиеся нарушения.
Напомним, ранее сообщалось, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рязанской области Егор Бурцев при изучении материалов сделал вывод о том, что должностные лица Управления Роспотребнадзора при оказании данной государственной услуги допустили волокиту и фактически создали необоснованные административные барьеры для бизнеса.
АиФ Рязань: последние новости
Помощник прокурора до смерти забил на охоте в Рыбновском районе человека УРАЛСИБ и компания EKAM предлагают решение для бизнеса в рассрочку Семь рязанцев обратились в больницы с жалобами на укусы клещей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Газпром готов построить «Северный поток-3»135
Зачем Понаровская вернулась в Россию41
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой50
Названа зарплата столичных учителей80
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
05:28
Назначен глава особой экономической зоны Москвы
Новости Москвы
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
00:58
Семенович сделала откровенное признание
Шоу-бизнес
00:18
Киркоров поделился обедом с Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение