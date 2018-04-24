Костромские огороды превратили в стройплощадки 

Тайна с гербовой печатьюО том, что весной они больше не смогут сажать овощи на своих огородах, садоводы «Василька» узнали в январе 2018 года. По требованию чиновников городской администрации председатель товарищества, не поставив в известность никого из соседей, подписала документы об отказе от земли. Незадолго до этого чиновники предъявили ей акт обследования, в котором говорилось, что часть садовых земель обрабатывается некачественно и заросла травой. За такое нарушение женщине пригрозили гигантским штрафом. Испугавшись, пенсионерка решила срочно вернуть и свой, а заодно — и соседские участки в распоряжение муниципалитета. Тридцатого ноября 2017 года она единолично подписала с городскими чиновниками соглашение об отказе от земли. Это стало известно после того, как документы прошли регистрацию в Росреестре. — Когда мы узнали о том, что нас тайно лишили огородов, то испытали настоящий шок! Этот участок неподалеку от дома власти выделили моему дедушке, который приехал на работу в Кострому из Сусанинского района в 1947 году. До этого здесь располагались луга воспитательной колонии, — возмущается секретарь правления товарищества Ольга Филатьева. Выделять земельные участки вокруг воспитательной колонии в поселке Васильевское власти начали в 1960-е годы. Первыми получателями наделов были сотрудники МВД и гражданский персонал, обеспечивавший работу воспитательного учреждения для трудных подростков. Затем земли перешли к детям и внукам бывших сотрудников колонии. Семнадцать лет назад садоводам поселка Васильевское сообщили, что отношения с мэрией необходимо переоформить. Тогда они объединились в некоммерческое огородническое товарищество «Василек», и в 2002 году городские власти официально передали им в аренду земли, где располагались их огороды. Лакомый кусокЗемли вокруг Васильевского официально входят в городскую черту. Вокруг полей и огородов идет активное строительство. За несколько лет возле бывших ведомственных дач вырос внушительных размеров коттеджный поселок, к которому подведены все необходимые коммуникации. — Земля, на которой расположены наши огороды, в последние годы сильно подорожала, — поведали садоводы. — Буквально через дорогу от участков проложены газ, вода, канализация. Когда эти коммуникации появились, к нам в сад пришел молодой человек, который предложил отказаться от наших участков в его пользу. Но мы не стали этого делать. Вскоре после этого на участки нагрянула инспекция, которая составила акт о том, что земля у членов товарищества «Василек» якобы заросла. Но о том, что такой акт существует, садоводы узнали лишь через полгода, когда им предъявили его в суде. — Обстоятельства составления этого акта вызывают очень большие сомнения, — сетуют владельцы наделов. — Проверки были и раньше. Например, в 2016 году нас проверяли представители департамента природных ресурсов, которые никаких нарушений не выявили. При этом обследование земли представители департамента, как положено, проводили в нашем присутствии, а копию акта об отсутствии нарушений нам выдали на руки. Здесь же инспекция все сделала без нас, мы об их визите и его результатах ничего не знали. А на фотографиях, которые нам показали, оказались совсем не наши земли…Пытаясь вернуть себе огороды, жители поселка Васильевское избрали нового председателя и обратились в арбитраж. В судебном заседании представитель городского управления имущественных и земельных отношений Руслан Швецов сообщил, что в мэрии иск не признают и просят прекратить производство по делу. Земля в поселке в последнее время подорожала — рядом провели коммуникации— Управление настаивает на том, что участок не использовался по целевому назначению. В материалах дела представлен акт, где указывается, что земля заросла травой и кустами, — сообщил он. Истцы с ним не согласились. Они возразили, что если у кого-то на участке обнаружили лишнюю траву, то владельцу сначала должны были выдать предписание и предоставить время на устранение нарушений, но не отнимать сразу земельный надел. — Отношения с мэрией у нас были оформлены официально, земля находилась в аренде. Все время мы исправно платили за пользование землей, никаких долгов по платежам у нас нет. Мы сажали картошку, капусту, морковь, выращивали зелень. У многих на участках растут не только овощи, но и плодовые деревья, кусты. Как можно говорить, что земля не обрабатывается? — удивляются садоводы. В ответ на официальный запрос «РГ» в администрации Костромы сообщили, что в соответствии с составленным в сентябре 2017 года актом осмотра земельного участка установлено, что большая часть предоставленной в аренду дачному некоммерческому товариществу «Василек» земли заросла травой, кустарниками и деревьями. Из этого в мэрии сделали вывод, что земля «фактически не используется для целей, установленных договором аренды». «В связи с этим между председателем дачного некоммерческого товарищества „Василек“ и управлением имущественных и земельных отношений было подписано соглашение о расторжении договора аренды земельного участка № 2.1194.4/0 от 30.11.2017, согласно которому указанный договор был расторгнут. При прекращении действия договоров аренды земельных участков их дальнейшее вовлечение в оборот осуществляется в соответствии с Генеральным планом города Костромы и Правилами землепользования и застройки», — сообщила начальник отдела по работе со СМИ администрации Костромы Ольга Кокоулина. Она уточнила, что ДНТ «Василек» расположено в зоне малоэтажной жилой застройки. Сейчас в управлении имущественных и земельных отношений имеется один действующий договор аренды земельного участка, заключенный с садоводческим товариществом. — Долгов по арендной плате за данный земельный участок, государственная собственность на которую не разграничена, нет. Сумма арендной платы, рассчитанная на 2018 год, составляет 54094,92 рубля, — сообщили в мэрии. — Мы понимаем, что сейчас властям было бы гораздо выгоднее отнять у нас землю и продать ее по высокой цене под строительство очередного элитного коттеджного поселка. Но как быть нам? — спрашивают садоводы. Сады больше не цветутВ последние три года в Костроме началось активное уничтожение садовых и дачных товариществ, расположенных в городской черте. Так, недавно в микрорайоне Черноречье на месте садовых участков, расположенных между Костромской городской телефонной сетью и детско-юношеским центром «АРС», выросли многоквартирные дома. Как рассказали в мэрии, на период выдачи исходно-разрешительной документации земельные участки в садоводческих товариществах «Мир» и «Волга», на которых началось строительство многоквартирных жилых домов, располагались в зоне смешанной общественно-жилой застройки. Из этой территории власти решили сформировать зону жилой пятиэтажной и общественной застройки. «Развитие данных участков возможно только после разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с Генеральным планом города», — уточнили в горадминистрации. В мэрии добавили, что большая часть садоводческих товариществ на территории Костромы расположена в зоне коллективных садов. Некоторые участки находятся в санитарно-защитных зонах предприятий. Из-за санитарных ограничений по размещению садов власти приняли решение об их преобразовании в рекреационную зону. По планам костромской мэрии территории садоводческих товариществ «Березка», «Березка-1», «Березка-2», «Прогресс», «Мир», «Волга», «Расцвет», максимально приближенные к районам жилой застройки, власти хотят преобразовать в жилые зоны. Сейчас ведется разработка документации по планировке этих территорий. "При изменении целевого назначения земель с садоводства на зону жилой застройки предполагается увеличение экономического и социального эффекта путем повышения инвестиционной привлекательности территорий. Это произойдет за счет размещения объектов как жилого, так и социального назначения, а также инженерной и транспортной инфраструктуры, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду", — говорится в ответе мэрии на запрос «РГ». …В общем, все для блага человека. Справка «РГ»По сведениям ИФНС по Костроме, размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы, в городе зарегистрировано 73 садоводческих товарищества. За 2017 год в бюджет Костромы от физических лиц поступило 155 миллионов рублей имущественных налогов, из которых более 82 миллионов составляет земельный налог. Размер налога на имущество физических лиц по итогам года превысил 72 миллиона рублей. Сегодня на территории Костромы расположено 9894 земельных участка, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. За эти земли пользователи должны заплатить в бюджет 2,806 миллиона рублей.