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«Мы прибыли раньше полиции»: главврач скорой объяснил ситуацию с «брошенным» у школы телом
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«Мы прибыли раньше полиции»: главврач скорой объяснил ситуацию с «брошенным» у школы телом 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Главный врач станции скорой помощи Челябинска Александр Васильев опроверг информацию полиции о том, что участковый прибыл по сообщению о мёртвом мужчине на улице ещё до медиков. Комментируя скандал с «брошенным» возле школы покойником, он сообщил, что после констатации смерти и отъезда врачебной бригады полицейский ушёл, оставив тело, из-за чего уже другие обеспокоенные прохожие повторно вызвали скорую.
— Первая бригада скорой помощи прибыла по вызову в 13:12. Констатировала скоропостижную смерть и вызвала полицию, — прокомментировал Александр Васильев. — Бригада дождалась полицию, составили протокол, заключение о смерти и передали документы им, после чего уехали на другие вызовы. Полицейский куда-то ушёл, и уже другие прохожие, увидев лежащего на земле мужчину, позвонили и вызвали скорую повторно. На опубликованном видео уже вторая бригада, прибывшая на место.
Полиция бросила труп на газоне
Старшеклассники соседней школы, ставшие днём 23 апреля свидетелями произошедшего и возмутившиеся тем, что полиция «уехала, даже не накрыв тело», разместили в соцсетях видео с места происшествия. На нём зафиксировано, что фельдшер второй бригады реанимобиля действительно в недоумении повторно вызывает сотрудников МВД.
В пресс-службе городской полиции ранее заявили, что они получили заявку от скорой, и участковый прибыл на место раньше медиков. Выполняя свои обязанности, он пошёл по квартирам соседнего дома, чтобы установить личность скончавшегося мужчины.
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