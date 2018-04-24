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Глава Минстроя допускает господдержку «умных» технологий в жилых домах
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Глава Минстроя допускает господдержку «умных» технологий в жилых домах 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Минстроя Михаил Мень допустил субсидирование внедрения «умных» технологий в жилых домах по аналогии с господдержкой энергоэффективного капитального ремонта. Об этом он сказал, отвечая на вопросы участников конференции «Smart сity: внешний периметр» во вторник.
"Дом, подавший заявку на энергоэффективыный ремонт, может до 5 млн рублей получить субсидией от правительства. И мы можем что-то аналогичное предложить (для «умных» домов — прим. ТАСС)", — сказал министр.
Субсидию на энергоэффективный капитальный ремонт государство выдает, если соответствующее решение принято на общедомовом собрании с участием управляющей компании, пояснил Мень. «Энергоэффективный ремонт дороже, но в перспективе снижает платежи. Хотя энергоэффективность и „умные“ технологии тесно связаны», — подчеркнул глава Минстроя.
Минстрой России ранее предложил привязать объем субсидирования регионов на благоустройству к использованию цифровых решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, сообщал ТАСС.
О проекте «Умный город»
Проект Минстроя «Умный город» вошел в госпрограмму «Цифровая экономика», в рамках проекта министерство намерено систематизировать уже имеющееся IT-решения по формированию комфортной городской среды и разработать механизмы их внедрения на территории всей страны. Принципы создания «умного города» включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, «умное ЖКХ», качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса.
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