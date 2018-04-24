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Запуск российского спутника «Электро-Л» планируется на конец 2018 года
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Запуск российского спутника «Электро-Л» планируется на конец 2018 года 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Электро-Л» номер три планируется на конец 2018 года с космодрома Байконур и пока не переносится на 2019 год. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.
Ранее ряд СМИ сообщил, что запуск «Электрон-Л» номер три может быть перенесен, так как спутник будет проходить до конца года тепловакуумные испытания.
"Космический аппарат изготавливается исходя из срока запуска в 2018 году. Решение о запуске принимает комиссия. Срок планирования — отсчитайте от конца года три месяца, начиная с октября, тогда будет понятно, запускаем мы в этом году или уходим на следующий", — сказал Хайлов.
По его словам, аппарат изготавливается по графику.
Он сообщил, что в этом году также планируется запустить еще три спутника ДЗЗ — аппарат «Метеор» и два «Канопуса». Все три будут запущены с космодрома Восточный в конце ноября-декабре, уточнил он.
Отвечая на вопрос, могут ли быть перенесены эти пуски, Хайлов пояснил, что все решения будут приниматься на оперативных планированиях за три месяца до пусков.
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