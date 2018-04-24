Предпринимателя в Пущине оштрафовали на 20 тыс. рублей за ветнарушения

Инспекторы Россельхознадзора привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения ветеринарного законодательства предпринимателя из подмосковного Пущина, реализующую мясную продукцию, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям.

«В апреле 2018 года за выявленные нарушения управлением ИП Л. Ю. Мовсесян привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В процессе проверки выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Инспекторы обнаружили, что мясная продукция, реализуемая Л. Ю. Мовсесян, не имеет необходимой маркировки, что не дает возможности получить информацию об условиях хранения и сроке годности продукции. А также обнаружили, что нет маркировки у разделочных ножей и не проводилась их дезинфекция.