Ещё
Предпринимателя в Пущине оштрафовали на 20 тыс. рублей за ветнарушения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предпринимателя в Пущине оштрафовали на 20 тыс. рублей за ветнарушения 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Инспекторы Россельхознадзора привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения ветеринарного законодательства предпринимателя из подмосковного Пущина, реализующую мясную продукцию, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«В апреле 2018 года за выявленные нарушения управлением ИП Л. Ю. Мовсесян привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В процессе проверки выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Инспекторы обнаружили, что мясная продукция, реализуемая Л. Ю. Мовсесян, не имеет необходимой маркировки, что не дает возможности получить информацию об условиях хранения и сроке годности продукции. А также обнаружили, что нет маркировки у разделочных ножей и не проводилась их дезинфекция.
РИАМО: последние новости
Первомайскую демонстрацию на Красной площади покажут в прямом эфире Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за участие в субботнике Последствия урагана планируют полностью устранить на МЖД к 24 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Газпром готов построить «Северный поток-3»130
Зачем Понаровская вернулась в Россию41
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу86
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой50
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
05:28
Назначен глава особой экономической зоны Москвы
Новости Москвы
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
00:58
Семенович сделала откровенное признание
Шоу-бизнес
00:18
Киркоров поделился обедом с Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение