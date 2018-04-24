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Депутаты приняли отчет о результатах деятельности правительства Самарской области в 2017 году
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Депутаты приняли отчет о результатах деятельности правительства Самарской области в 2017 году 

Волга Ньюс 2 часа назад
Напомним, что отчет представляется в соответствии с Уставом Самарской области и включает в себя итоги социально-экономического развития региона за предыдущий год.
В отчете были подробно изложены результаты работы регионального правительства в прошлом году. В частности, были рассмотрены темы промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиционного климата в регионе, строительства жилья, дорог, благоустройства территорий, малого и среднего предпринимательства, социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования, культуры и спорта.
По итогам представления доклада члены правительства области ответили на вопросы депутатов — представителей разных парламентских фракций. После этого отчет о результатах деятельности правительства Самарской области в 2017 году был принят.
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