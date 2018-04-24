FIFA запретит волгоградцам торговать пирожками и сувениркой рядом с «Волгоград Ареной»

Жители Волгограда не смогут проявить радушия и порадовать гостей ЧМ-2018 сувенирами или накормить пирожками. Случайных торговцев в дни матчей будет отлавливать возле «Волгоград Арены» спецгруппа инспекторов. Кроме этого, уже все магазины, банки, аптеки, автозаправки и прочие объекты, расположенные в радиусе двух километров вокруг стадиона, занесли в специальную базу FIFA.

В дни проведения спортивных соревнований торговля на стадионах и в радиусе двух километров вокруг них может осуществляться только с официального согласия FIFA. Об этом гласит Федеральный закон России . И это правило, которое будет соблюдено во всех городах-организаторах ЧМ. В Волгограде, начиная с февраля, переписали уже почти все торговые объекты, расположенные вблизи «Волгоград Арены».

— Требование распространяется на все торговые точки, расположенные в радиусе двух километров. В Волгограде процедура согласования была запущена еще в феврале. Все стационарные торговые точки уже прошли ее, а в настоящее время проверку проходят временные объекты, которые будут утверждены и внесены в схему, — рассказала V1.ru официальный координатор по вопросу защиты бренда FIFA в городе Волгограде Наталья Васильева . — Процесс согласования полностью контролируется администрацией Волгограда.

Чтобы пройти согласование, владельцам объектов пришлось фотографировать фасады и указать геопозицию на карте.

— Главная задача FIFA — зафиксировать волгоградский бизнес в том виде, в каком он был до чемпионата. Не будет никаких активностей, никаких коммерческих промоакций и движений.

Чтобы на городских улицах все оставалось статичным, и гостей Волгограда не спугнул случайный мороженщик, улицы в радиусе двух километров от «Волгоград Арены» будут патрулировать специальные группы инспекторов. Продать завалявшиеся сувениры или связанные бабушкой носки туристам у волгоградцев не получится. Согласовываться с FIFA пришлось даже тем торговцам, которые традиционно продают сувенирку на Мамаевом кургане. Зафиксировали свой внешний облик, к слову, не только магазины, но и банки, аптеки, АЗС и любые другие объекты, оказывающие услуги населению.

По словам Натальи Васильевой, объекты, которые прошли согласование FIFA, до конца июня уже не смогут изменить внешний облик фасадов. Если такое случится, работать им во время чемпионата запретят.

— К информационным конструкциям, которые не являются рекламой, требований никаких не предъявляется. Другое дело, что после согласования объекты не могут менять внешний облик. Магазины, банки и другие объекты, существенно изменившие внешнее оформление по сравнению с согласованным FIFA вариантом, не смогут работать в дни матчей. Если вдруг будет проведен ребрендинг, мы повторно отправим данные на согласование. Но все заявки принимаются только до 31 мая.

Ассортимент товаров, которые будут продаваться в согласованных магазинах, меняться не будет. Исключение составят только те товары, которые, возможно, попадут под региональный запрет. К примеру, это алкоголь. В случае, если областная дума примет закон, запрещающий торговать поблизости с «Волгоград Ареной» спиртными напитками, их уберут с полок расположенных в радиусе двух километров от стадиона торговых точек.