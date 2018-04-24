Fortinet выпускает решение NOC-SOC для автоматизации ИТ-процессов

Сегодня компания Fortinet объявила на конференции RSA 2018 о выходе первого в своей области специально разработанного решения NOC-SOC, которое устраняет разрывы между рабочими процессами, операциями анализа и автоматизированными функциями реагирования в рамках операционных процессов и процессов обеспечения безопасности.

Обеспечение отслеживания, администрирования и управления операциями на высоком уровне требует интеграции не только отдельных продуктов, но и технологий безопасности. Новое решение Fortinet NOC-SOC сочетает новейшие функции средств FortiManager, FortiAnalyzer и FortiSIEM, создавая единый операционный контекст NOC.

Речь идет о состоянии и доступности приложений, а также о производительности сети. Также используются данные о состоянии системы безопасности, источником которых является SOC. Это информация о таких процессах, как выявление нарушений, блокировка извлечения данных и обнаружение скомпрометированных узлов.

На этом уровне управления и автоматизации традиционные изолированные функции сводятся воедино, благодаря чему в процессе работы каждая группа может учитывать интересы других групп. В рамках этой новой модели группы SOC могут в режиме реального времени просматривать данные о текущем состоянии всех ресурсов и об их владельцах.

В случае выявления угрозы такой подход позволяет оперативно определить масштаб этой угрозы и автоматически предпринять меры по устранению ущерба. В число новых интегрированных функций NOC и SOC в составе адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet входят следующие:

Централизованное управление NOC-SOC. Последняя версия средства централизованного управления системой безопасности Fortinet FortiManager оснащена собственной функцией управления решением FortiAnalyzer. Все данные, результаты анализа, элементы управления и представления отображаются в едином окне, предназначенном для администрирования операций NOC и SOC.

Комплексная функция отслеживания состояния элементов и операций. Решение FortiSIEM создает единый операционный контекст базы данных управления полной конфигурации (CMDB), который включает актуальные и точные данные о состоянии всех ресурсов. Также решение осуществляет поиск и добавление новых ресурсов, переходящих в режим подключения к сети. Теперь службы безопасности могут воспользоваться преимуществами топологии адаптивной системы сетевой безопасности при помощи решений FortiManager и FortiAnalyzer, предназначенных для графического представления данных об активных ресурсах, их состоянии и угрозах в виде карты. Это консолидированное представление операций и компонентов безопасности в системах NOC-SOC способствует автоматизации процессов и позволяет службам безопасности оперативно подбирать наиболее эффективные меры.

Функция оценки поддающихся измерению характеристик системы безопасности. Функция оценки систем безопасности непрерывно анализирует состояние элементов адаптивной системы сетевой безопасности в целях разработки передовых методов обеспечения безопасности и совершенствования операций в системах NOC и SOC на основе количественных показателей. Кроме того, решение FortiAnalyzer отслеживает оценки систем безопасности во времени в целях выявления тенденций и показателей окупаемости инициатив в сфере безопасности. Также это решение осуществляет сравнительный анализ показателей вашей корпоративной системы безопасности относительно аналогичных показателей других организаций в отрасли и представляет результаты в зависимости от размера региона.

Автоматизация применения мер реагирования ко всем средствам при помощи ServiceNow. Разработанные компанией ServiceNow технологии поддерживают интеграцию с адаптивной системой сетевой безопасности, поэтому нам удалось связать решения компании с процессами, происходящими на основе NOC-SOC, в сферу охвата которых входят все функциональные компоненты инфраструктуры. Созданные при помощи решений FortiAnalyzer или FortiSIEM инциденты в системе безопасности автоматически передаются в приложение ServiceNow Security Incident Response, при этом инциденты сопровождаются билетами, содержащими данные анализа угроз. Аналитики, работающие с платформой ServiceNow, могут определить способ устранения инцидента и выбрать соответствующие меры из каталога мер реагирования. Те меры реагирования, которые требуют внесения изменений в конфигурацию устройства, реализуются автоматически при помощи решения FortiManager. Благодаря такому подходу возникает замкнутый контур управления, объединяющий службу безопасности и операционную группу.

«Клиенты внедряют новые облачные технологии, что приводит к росту количества потенциальных направлений атак. В связи с этим необходимо обеспечить более тесную интеграцию ИТ-технологий и технологий безопасности. Такой подход способствует повышению эффективности реагирования на угрозы. Благодаря нашему сотрудничеству с компанией Fortinet наши общие клиенты получают возможность воспользоваться преимуществами автоматизированных функций эскалации и управления проблемами информационной безопасности, для выявления которых служат продукты Fortinet, а для устранения — платформа ServiceNow», — говорит Один Олсон (Odin Olson), старший директор по развитию бизнеса, ServiceNow Security Operations.