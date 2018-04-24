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«Я упал, потерял сознание»: главред «Областной газеты» рассказал, как его побили у подъезда
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«Я упал, потерял сознание»: главред «Областной газеты» рассказал, как его побили у подъезда 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» рассказал о том, как на него напали у подъезда его собственного дома. Это было первое интервью Полянина после того, как произошло ЧП.
В эфире он рассказал, что сейчас его выписали из больницы, но ему предстоит лечиться ещё больше месяца. А также вспомнил, как именно произошло нападение.
— Когда я подошел к своему дому, сзади два человека нанесли мне удары железными прутьями, похожими на арматуру. Били, куда попадали. Я упал, кратковременно потерял сознание, — рассказал Полянин. — Жена вызвала скорую помощь и полицейских. Ситуация была страшная. Мне навстречу спускался девятилетний сын, он был за дверями подъезда. А если бы он вышел в тот момент?
Сейчас свердловский Следственный комитет завёл уголовное дело и продолжает расследование. По словам Дмитрия Полянина, уже допрошены все его соседи, сотрудники «Областной газеты», люди, с которыми он контактировал.
— Камеры наблюдения зафиксировали что-то, но мне не дают посмотреть видео, потому что я потерпевший, — добавил Дмитрий. — Я проходил проверку на полиграфе, пытались выяснить, не сам ли я себе заказал. Каковы результаты проверки — я тоже не знаю.
Как рассказал Дмитрий Полянин, первая же его версия была о том, что нападение связано с материалом «ОГ» о переделе ЖКХ, который вышел недавно.
— Первая мысль: если нападают на журналиста, я всегда связывал это с профессиональной деятельностью, — сказал главред «ОГ». — Но сейчас есть много версий. Например, меня с кем-то перепутали. Версия об ограблении практически исключена — золотая цепочка, обручальное кольцо, кошелек, телефон — всё осталось со мной. Пока СК считает, что нет оснований думать, что это воспрепятствование профессиональной деятельности, но я продолжаю на этом настаивать. Не исключаю версию, что это может быть связано с предстоящими выборами в гордуму. Хотели рот закрыть: если главному редактору крупнейшей газеты могут дать по голове, то что остальным думать?
Напомним, Полянина ударили по голове и рёбрам 12 апреля. У него черепно-мозговая травма, перелом рёбер, множественные ушибы.
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