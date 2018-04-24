Судьбу свердловского депутата Карапетяна решит суд

Поводом для наказания представителя "Справедливой России" стали неоднократно допущенные им ошибки в декларациях о доходах и имуществе — как своих, так и членов семьи.

В числе прочего было установлено, что Карапетян с 2012 года являлся соучредителем екатеринбургского ООО «Элит-Окна», что законодательно запрещено депутату. Его партнер — Елена Козицына, жена погибшего в ДТП брата медного олигарха Андрея Козицына . В настоящее время, по данным открытых источников, компания находится в стадии ликвидации.

В декларации о доходах за 2016 год Карапетян «забыл» указать двух своих несовершеннолетних детей. Он утверждает, что на них ничего не числится. Но прокуратура , основываясь на федеральном и региональном законах, утверждает, что за ошибочные сведения она бы пожурила депутата, а непредоставление сведений — это «красная карточка».

Представление с требованием лишить эсера полномочий было направлено в Заксобрание, однако на состоявшемся 3 апреля заседании его поддержали лишь 23 человека, чего не хватило для утверждения решения. При этом особую роль в «спасении» Карапетяна сыграли единороссы : вопреки позиции фракции пошли как минимум 12 «медведей».

Свердловская «Единая Россия» спасла депутата-эсера Карапетяна

"Прокуратура области направила административное исковое заявление в суд о признании бездействия Законодательного Собрания Свердловской области, выразившегося в непринятии решения о досрочном прекращении полномочий депутата, незаконным и возложении обязанности досрочно прекратить его полномочия", — пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура теперь добивается через суд досрочного прекращения полномочий еще нескольких депутатов, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства. Официально их имена не называются, но по данным агентства, в черном списке — свыше 10 депутатов.

Некоторые из народных избранников, по мнению ревизоров, допускали конфликт интересов: их помощниками были назначены супруги. Последние в рабочее время неоднократно отдыхали за границей, получая при этом зарплату — порой в разы больше той, что получали помощники с аналогичными обязанностями.

Также были выявлены факты сокрытия депутатами сведений о дорогостоящем имуществе, расположенном в Екатеринбурге , Московской и Тульской областях. А один из областных парламентариев не указал сумму дохода своей супруги в размере более 40 миллионов рублей.

Следует отметить, что двойной отказ ЗакСо выполнить судебные решения об изгнании провинившихся депутатов, если таковые будут приняты, приведет надзорный орган к требованию роспуска всего парламента за невыполнение требования закона. Право роспуска дано губернатору и президенту РФ. Ранее по теме: Прокуратура копает под депутатов свердловского Заксобрания