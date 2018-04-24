Евгений Первышов прокомментировал реконструкцию кинотеатра «Аврора»

Краснодар . 24 апр. — Новая Кубань. На пресс-брифинге глава краевой столицы не мог обойти стороной вопрос с реконструкцией кинотеатра «Аврора». Несмотря на инициативу Сергея Галицкого за собственные деньги восстанавливать памятник городской архитектуры, старейший кинотеатр так и стоит в состоянии «консервации». Городские власти ранее говорили, что не могут передать объект экс-владельцу «Магнита» до тех пор, пока не будет разорван контракт с предыдущим подрядчиком. В очередной раз об этом напомнил журналистам Евгений Первышов . — По реконструкции «Авроры» мы продвигаемся. Идет очень сложный судебный процесс с подрядной организацией, которая выполняла комплекс работ по реконструкции кинотеатра. Сейчас идет процесс расторжения контракта. Есть решение суда первой инстанции о том, чтобы считать контракт расторгнутым. Но компания подала апелляционную жалобу, поэтому сейчас нас ждут слушания в Ростове-на-Дону, — цитирует краснодарского мэра « РБК ».

*Сергей Галицкий подтвердил свое намерение реконструировать «Аврору»

Первышов при этом отметил, что Сергей Галицкий все еще заинтересован в проекте. После того, как контракт с подрядчиком будет расторгнут, с предпринимателем на конкурсной основе будет заключено конфессиональное соглашение. Напомним, в 2015 году городские власти взялись за реконструкцию старейшего памятника архитектуры Краснодара. Планировалось вернуть кинотеатру его первозданный вид: внутри все декорировать стеклом и убрать каменные перегородки. Износившееся за почти полвека здание действительно нуждалось в серьезном, капитальном ремонте. Власти не скупились на финансирование и выделили 134 млн рублей. В 2016 году кинотеатр должен был начать «вторую» жизнь, но хеппи-энда не случилось до сих пор. В настоящее время мэрия краевой столицы судится с подрядчиком ремонтных работ, который довел кинотеатр до плачевного состояния. 20 марта администрация краевой столицы выиграла в краевом Арбитраже дело по расторжению муниципального контракта с ООО «СТК». Однако подрядчик решил подать на апелляцию в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону), дата заседания пока не назначена.