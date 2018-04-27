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Почти 70 контейнерных площадок модернизировали в Печатниках в 2017 г.
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Почти 70 контейнерных площадок модернизировали в Печатниках в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Новые печатники
Работы по модернизации почти 70 контейнерных площадок прошли в 2017 г. в столичном районе Печатники, расположенном на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«За прошлый год в Печатниках модернизации подверглись 68 контейнерных площадок», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что, помимо прочего, на территории района была отремонтирована 21 детская площадка с заменой 216 малых архитектурных форм и устройством резинового покрытия площадью 5 тыс. 571 кв. м., одна спортивная площадка с установкой 15 тренажеров, а также произведена замена наливного резинового покрытия на двух спортивных площадках.
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