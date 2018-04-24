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Глава Минпромторга не исключил временный переход «РУСАЛа» под госконтроль
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Глава Минпромторга не исключил временный переход «РУСАЛа» под госконтроль 

Говорит Москва 1 час назад
Накануне сообщалось, что Вашингтон готов отозвать ограничительные меры, если владелец «РУСАЛа» Олег Дерипаска откажется от части активов компании и контроля над ней. После этого акции компании на бирже в Гонконге подорожали на 30%.
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