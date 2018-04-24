Минпромторг ожидает утверждения новой стратегии развития торговли осенью 2018 

Минпромторг рассчитывает на утверждение правительством РФ новой версии стратегии развития торговли в России осенью 2018 года, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе пресс-конференции. В настоящее время Минпромторг дорабатывает документ.
«Нам на форуме предстоит рассмотреть и публично обсудить новую стратегию развития торговли в Российской Федерации. Мы сейчас дорабатываем документ, рассчитываем, что осенью 2018 года он будет утверждён правительством Российской Федерации», — сказал он.
По словам Евтухова, стратегия должна стать новым прикладным документном, направленным на развитие абсолютно всех форматов торговли, в рамках которого, в частности, будет усилено направление дерегулирования.
Замминистра отметил, что Минпромторг продолжает работу по совершенствованию законодательства России в сфере торговли. В частности, был разработан и внесён в правительство законопроект о нестационарной и развозной торговле.
«Очень важно, когда есть стабильность для потребителя, возможность осуществлять покупки в привычных местах. Плохо, когда постоянно в муниципалитетах, в регионах это все меняется. Чтобы этих изменений было меньше, мы разрабатываем закон он малых форматах торговли — нестационарный, мобильной. Пришлось его снова дорабатывать, сейчас он находится на согласовании в государственном правовом управлении. Ожидается, что он будет внесён в Госдуму в третьем квартале 2018 года», — отметил он, подчеркнув, что также Минпромторг разработал пакет законопроектов, направленных на упрощение порядка организации розничных рынков.