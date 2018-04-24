Минпромторг ожидает утверждения новой стратегии развития торговли осенью 2018

«Нам на форуме предстоит рассмотреть и публично обсудить новую стратегию развития торговли в Российской Федерации. Мы сейчас дорабатываем документ, рассчитываем, что осенью 2018 года он будет утверждён правительством Российской Федерации», — сказал он.

По словам Евтухова, стратегия должна стать новым прикладным документном, направленным на развитие абсолютно всех форматов торговли, в рамках которого, в частности, будет усилено направление дерегулирования.

Замминистра отметил, что Минпромторг продолжает работу по совершенствованию законодательства России в сфере торговли. В частности, был разработан и внесён в правительство законопроект о нестационарной и развозной торговле.