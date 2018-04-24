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«Итальянцы» ВСМПО прошли первые тесты
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«Итальянцы» ВСМПО прошли первые тесты 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В цехе №54 ВСМПО начались тестовые испытания двух современных фрезеров от итальянской компании Jobs. Первый одношпиндельный станок уже выдал пробную деталь. На финишном этапе запуска агрегатов присутствовали генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, представитель компании-изготовителя станков Jobs Фердинанд Фа и генеральный директор компании-поставщика FFG Rus Сергей Герасимов.
"Это всегда радостно — вводить в строй новое оборудование, особенно понимая его будущую большую загрузку. Пусть приемка де-юре еще впереди, но мы уже сейчас видим, что станки, которые так нужны для нашей сегодняшней и будущих производственных программ, работают отлично", — сказал М. Воеводин.
По его словам, сдача в эксплуатацию итальянских станков — один из завершающих шагов инвестиционной программы 2018-2019 годов. Финальным аккордом станет поступление еще трех мощных механообрабатывающих палетных станков в 2019 году.
Комплектующие агрегатов от Jobs пришли в первом квартале 2017 года, а монтаж начался в ноябре. Спустя 5 месяцев фрезерные станки выдали первую тестовую продукцию.
"Отработку технологий мы начали с заготовок рам корпуса самолета, так называемых ребер жесткости. Это самые капризные изделия по техническим и сдаточным требованиям. И сам бог велел новое оборудование опробовать именно на них", — отметил начальник цеха №54 Сергей Таланцев.
Как сообщили «Уралинформбюро» на предприятии, специалисты ВСМПО разрабатывают программу развития механообрабатывающих мощностей на 2020-2025 годы. При этом учитываются площади, которые освободятся после переезда совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в новый корпус в Особой экономической зоне «Титановая долина».
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