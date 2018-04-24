Закон о молодёжной политике подготовят к лету

Сегодня 92 процента субъектов Российской Федерации имеют базовые законы в сфере государственной молодёжной политики, а вот соответствующего федерального закона нет. Из-за этого до сих пор происходит путаница — кого именно считать молодёжью в стране и как трактовать термин «государственная молодёжная политика». Это понятие имеет три варианта толкования на федеральном уровне и около трёх десятков на уровне регионов. Исправить эту ситуацию призван законопроект «О молодёжи и государственной молодёжной политике в РФ», который разрабатывают в Совете Федерации и Палате молодых законодателей. Эту инициативу эксперты обсудили в пресс-центре « Парламентской газеты » 24 апреля — в Международный день солидарности молодёжи.

В основу документа лягут лучшие региональные практики

Среди всех стран СНГ только Россия до сих пор не определилась, кого считать молодёжью, рассказал зампред Экспертного совета по государственной молодёжной политике при Комитете Совета Федерации по социальной политике Андрей Кочетков . При этом в 78 регионах страны уже действуют свои законы, направленные на поддержку подрастающего поколения. Опыт субъектов ляжет в основу федерального закона о молодёжной политике, над которым сейчас работает Экспертный совет при комитете Совета Федерации по социальной политике совместно с Палатой молодых законодателей.

«Для того чтобы он получил право на жизнь, надо добиться его максимальной содержательности, чтобы там были отражены ключевые задачи и принципы государственно-общественного партнёрства в сфере молодёжной политики, а также максимально были учтены лучшие наработки регионов, — говорила в июле 2017 года на встрече с членами Палаты молодых законодателей председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . — Потому что во многих регионах такие законы уже есть, они работают. И очень важно выбрать всё самое ценное и закрепить это на федеральном уровне. Мы вас в этой работе будем оказывать всемерную поддержку».

Эта инициатива станет уже четырнадцатой попыткой закрепить в законе термин «молодёжная политика» — до этого соответствующие законопроекты получали отрицательные отзывы и отклонялись, напомнил замруководителя Рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по подготовке предложений законодательного регулирования вопросов государственной молодёжной политики, сенатор Дмитрий Шатохин . Сейчас Рабочая группа по подготовке законопроекта собирает лучшие предложения из регионов, чтобы документ получился системным. В частности, закон закрепит основы правового статуса юных россиян, ключевые понятия государственной молодёжной политики, цели и основные направления этой деятельности, а также механизмы гарантий участия молодёжи в реализации молодёжной политики, сообщил Шатохин.

До 26 апреля Рабочая группа продолжит собирать предложения от субъектов в отношении стратегии государства по поддержке юных россиян, отметила руководитель Рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по подготовке предложений законодательного регулирования вопросов государственной молодёжной политики, сенатор Татьяна Лебедева . «После этого законопроект будет обсуждаться в профильных комитетах верхней палаты», — отметила парламентарий.

Молодёжные палаты могут получить право законодательной инициативы

Игнорировать интересы 32 миллионов молодых россиян как важного субъекта развития общества нельзя, считает эксперт Федерального агентства по делам молодёжи Елена Родионова . «Любые споры и дискуссии на эту тему только подогревают интерес к закону о государственной молодёжной политике и, в конечном счёте, поспособствуют ускорению принятия закона», — полагает она.

Пока же эта сфера остаётся крайне недофинансированной, отметил зампред Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете Госдумы по образованию и науке Сергей Чуев . «Согласно нашему мониторингу, на каждого молодого россиянина в стране ежегодно расходуется всего 273 рубля. А количество специалистов, занятых в органах по делам молодёжи и подведомственных учреждениях, составляет один человек на муниципалитет. Понятно, что такими малыми силами реализовывать молодёжную политику в муниципалитетах невозможно», — обратил внимание эксперт.

Сейчас специалисты из Рабочей группы при Совфеде будут анализировать полученные от регионов предложения, чтобы включить в итоговый текст документа ключевые положения, которые помогут развиваться молодёжной политике. Дискуссия в первую очередь коснётся возрастного ценза: ряд субъектов предлагают ограничить возраст молодёжи на уровне 30 лет, другие регионы — до 35 лет. Кроме того, итоговый текст закона может включить положение о наделении палат молодых законодателей и молодёжных парламентов правом законодательной инициативы в сфере молодёжной политики.

В марте этого года на заседании научно-экспертного совета, посвящённого анализу Послания Президента Федеральному Собранию и выработке мер по его реализации, спикер палаты регионов Валентина Матвиенко заявила, что этот закон может быть принят до конца года. Как пояснила «Парламентской газете» Татьяна Лебедева, парламентарии готовы внести инициативу на рассмотрение Госдумы до конца весенней сессии.