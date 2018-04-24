Ещё
Правила вывоза биоматериала за границу утвердили в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правила вывоза биоматериала за границу утвердили в России 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждаются правила вывоза биоматериала из России, сообщает Газета.ru.
«Биоматериал можно вывозить на основании заключения Минздрава, которое выдается на срок до 1 года. Транспортировкой занимается компания, которая проводит клиническое исследование материала», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Чтобы получить заключение Минздрава, организация должна направить в ведомство заявление. В нем указываются вид биоматериала, его количество, цель вывоза и другая информация. Помимо этого, компания обязана предоставить согласие пациента на вывоз биологических материалов.
В прошлом году ВВС США опубликовали контракт, по которому намеревались купить образцы биоматериала россиян. Пентагон позднее объяснил, что сбор биоматериала именно у граждан РФ не был преднамеренным. После этого Роспотребнадзор призвал к нацрегулированию деятельности компаний, работающих с биоматериалом.
РИАМО: последние новости
Первомайскую демонстрацию на Красной площади покажут в прямом эфире Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за участие в субботнике Последствия урагана планируют полностью устранить на МЖД к 24 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах203
Газпром готов построить «Северный поток-3»124
Зачем Понаровская вернулась в Россию41
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу86
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой50
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
05:28
Назначен глава особой экономической зоны Москвы
Новости Москвы
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
00:58
Семенович сделала откровенное признание
Шоу-бизнес
00:18
Киркоров поделился обедом с Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение