Правила вывоза биоматериала за границу утвердили в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждаются правила вывоза биоматериала из России, сообщает Газета.ru.

«Биоматериал можно вывозить на основании заключения Минздрава, которое выдается на срок до 1 года. Транспортировкой занимается компания, которая проводит клиническое исследование материала», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Чтобы получить заключение Минздрава, организация должна направить в ведомство заявление. В нем указываются вид биоматериала, его количество, цель вывоза и другая информация. Помимо этого, компания обязана предоставить согласие пациента на вывоз биологических материалов.

В прошлом году ВВС США опубликовали контракт, по которому намеревались купить образцы биоматериала россиян. Пентагон позднее объяснил, что сбор биоматериала именно у граждан РФ не был преднамеренным. После этого Роспотребнадзор призвал к нацрегулированию деятельности компаний, работающих с биоматериалом.