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Президент Татарстана посетит Турцию с однодневной рабочей поездкой
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Президент Татарстана посетит Турцию с однодневной рабочей поездкой 

RT на русском 1 час назад
Фото: Реальное время
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Турцию с однодневной рабочей поездкой в четверг, 26 апреля, сообщает «Реальное время».
В составе делегации — помощник главы республики Радик Гиматдинов и начальник управления государственного протокола главы республики Булат Габдрашитов.
Кроме того, в Турции с двухдневным визитом находится делегация Министерства экономики Татарстана во главе с руководителем ведомства Фаридом Абдулганиевым.
Ранее сообщалось, что Минниханов встретился с губернатором индийских штатов Андхра-Прадеш и Телангана Эккаду Сринивасаном Лакшми Нарасимханом.
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