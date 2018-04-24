Делегация Татарстана посетит Беларусь 

Представители министерств и ведомств, предприятий, а также научных и образовательных учреждений Татарстана сегодня прибудет в Беларусь с официальным визитом.
Возглавляет делегацию вице-премьер, министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.
В течение четырех дней в отраслевых министерствах, комитетах и концернах пройдут переговоры по сотрудничеству в различных областях.
Кроме того, гости из Татарстана посетят предприятия нефтехимического и машиностроительного комплекса, легкой промышленности в Витебской, Могилевской, Гродненской и Брестской областях.
В ходе визита также состоится Четвертое заседание Рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Татарстаном.