Ещё
Делегация Татарстана посетит Беларусь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегация Татарстана посетит Беларусь 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Представители министерств и ведомств, предприятий, а также научных и образовательных учреждений Татарстана сегодня прибудет в Беларусь с официальным визитом.
Возглавляет делегацию вице-премьер, министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.
В течение четырех дней в отраслевых министерствах, комитетах и концернах пройдут переговоры по сотрудничеству в различных областях.
Кроме того, гости из Татарстана посетят предприятия нефтехимического и машиностроительного комплекса, легкой промышленности в Витебской, Могилевской, Гродненской и Брестской областях.
В ходе визита также состоится Четвертое заседание Рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Татарстаном.
Российская Газета: последние новости
МИД РФ: "Большая семерка" без РФ становится все более неуместной Матвиенко: Ответ России на санкции Запада будет точечным и болезненным Гутерреш попытался оправдаться за бездействие на посту Генсека ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду178
Зачем Понаровская вернулась в Россию19
Королева красоты оказалась водителем бандитов37
Скончался Геннадий Леонов6
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение