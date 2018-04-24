Под Уфой построят цех по производству колбасы

В Уфимском районе крупная мясопромышленная компания откроет филиал. Руководство планирует построить цех по производству колбасных изделий, копченой продукции и полуфабрикатов из мяса свинины, говядины и курицы. Продавать готовый товар фирма будет через собственную сеть розничных магазинов.

— Строительство цеха — один из приоритетных инвестиционных проектов. Мы постараемся помочь в создании предприятия с помощью налоговых льгот и компенсации части затрат на закупку оборудования, — рассказали в республиканском правительстве.

Всего на строительство цеха будет потрачено 103,8 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта в районе появится 140 новых рабочих мест. Предприятие должно появиться уже в 2018 году.