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Asana Yoga Fest 2018 — международный фестиваль йоги на берегу моря
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Asana Yoga Fest 2018 — международный фестиваль йоги на берегу моря 

The Challenger 39 минут назад
Фото: The Challenger
На площадках фестиваля в течение двух недель будут проходить две параллельные программы по йоге — Pro и Study. Pro предназначена для опытных практиков, преподавателей йоги и всех, кто хочет грамотно начать и выстроить личную практику. Мастерами здесь выступят инструкторы разных направлений йоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Кишенёва. Study больше подойдёт для новичков и любителей любого уровня подготовки и возраста. Фото: Asana Yoga Camp Фото: Asana Yoga Camp Фото: Asana Yoga Camp На Asana Yoga Fest будут представлены различные направления йоги, отдельные программы для начинающих и для возрастной категории 50+, женская йога и йога для беременных, бейби-йога и йога для детей и подростков, йога в гамаках, акройога и парная йога. Каждый вечер на главной сцене фестиваля будут проходить концерты world music и звуковые медитации.
Стоимость заезда на одну неделю — от 2 500 рублей для детей и от 5 000 рублей для взрослых. В это включено: лекции и мастер-классы, музыкальная программа, место в кемпинге, wi-fi, душ, туалет, пляж и питьевая вода. Узнать больше об Asana Yoga Fest 2018 можно на сайте asanafest.ru. Статьи по теме Гид по йоге: 10 самых популярных направлений 6 главных мифов о йоге Что такое йога на самом деле 5 причин немедленно заняться йогой
Запись «Asana Yoga Fest 2018 — международный фестиваль йоги на берегу моря» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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