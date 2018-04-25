С Саратове началось массовое закрытие торговых центров

Судебные приставы регионального управления ФССП 25 апреля проводят процедуру ограничения работы торгового комплекса «Манеж».

Ранее предприятие торговли, расположенное на проспекте Кирова, не прошло проверку на соблюдение противопожарных норм и правил.

Напомним, в «Манеже» расположены магазины в том числе брендовых производителей одежды и обуви, магазин торговой сети «Семейный» и прочее.

В настоящий момент приставы работают в торговом комплексе. Наш корреспондент сообщает, что здесь, как обычно, ходят покупатели, ведется торговля.