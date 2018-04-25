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С Саратове началось массовое закрытие торговых центров
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С Саратове началось массовое закрытие торговых центров 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: NEWS.BCM.ru
Судебные приставы регионального управления ФССП 25 апреля проводят процедуру ограничения работы торгового комплекса «Манеж».
Ранее предприятие торговли, расположенное на проспекте Кирова, не прошло проверку на соблюдение противопожарных норм и правил.
Напомним, в «Манеже» расположены магазины в том числе брендовых производителей одежды и обуви, магазин торговой сети «Семейный» и прочее.
В настоящий момент приставы работают в торговом комплексе. Наш корреспондент сообщает, что здесь, как обычно, ходят покупатели, ведется торговля.
Напомним, ранее в Саратове закрыли торговые центры «Арена» и «Детский мир», а также расположенный в «Детском мире» ресторан фаст-фуда «Макдоналдс».
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