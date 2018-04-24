Технологии: 35 прогнозов на 2018 год

Москва , 24 апреля — «Вести. Экономика». Команда экспертов BI Intelligence Research Team подготовила список прогнозов в области технологий на 2018 год. Эксперты сделали по 5 прогнозов в 7 различных областях развития технологий. Ниже мы расскажем о них подробнее. Интернет вещей: 5 прогнозов

Интернет вещей вышел на первый план в 2017 году, и теперь используется в различных секторах. В частности, отмечается распространение умных колонок, технологии «умного дома». На основе тенденций, которые наблюдались в 2017 году, эксперты составили 5 прогнозов на 2018 год. 1. Google и другие компании последуют примеру Amazon и представят умные колонки с экраномЭксперты полагают, что в будущем экраны будут присутствовать на всех основных моделях умных колонок. 2. Более 50 млн новых устройств для «умного дома» будут поставлены только в США в 2018 году

В настоящее время устройства для систем умного дома имеют завышенные цены и довольно сложны в управлении. Однако умные колонки решают большинство проблем, так или иначе связанных с этими системами. Эксперты прогнозируют, что в 2018 году около 55 млн устройств для умного дома будут установлены в американских домах, которые будут управляться с помощью умных колонок. 3. Рынки умных колонок будут разделяться на основе местных языков

Умные колонки получают все большее распространение на таких рынках, как Индия , а также в странах Юго-Восточной Азии. Игрокам на этих рынках придется существенно изменить систему умных колонок, чтобы настроить ее на местные языки. 4. Операторы территориально распределенных сетей пониженной мощности получат $1 млрдЭти сети необходимы для соединения с устройствами умного дома, при этом они потребляют очень мало энергии. Такие компании, как AT&T Verizon , стремятся занять эту нишу раньше конкурентов, чтобы получить большую долю рынка.5. Правительства западных стран проведут слушания, чтобы изучить нормативы использования интернета вещей для бытовых приборовУстройства для умного дома, подчеркивают эксперты, очень уязвимы к хакерским атакам. Именно поэтому эксперты прогнозируют, что властям многих стран, включая крупные европейские государства, такие как Франция Германия , придется подробно изучить этот вопрос. Такие слушания могут стать предпосылкой для разработки нормативов и законодательства, которое регулировало бы использование интернета вещей. Цифровые СМИ: 5 прогнозов

В 2017 году потребители тратили больше времени, а рекламодатели — больше денег, на цифровые СМИ, чем когда-либо ранее. При этом традиционные форматы остались без изменений или же демонстрировали признаки ухудшения ситуации. Компании Google и Facebook по-прежнему сохраняют свое лидерство в этой области, так как именно к ним поступает большая часть доходов от рекламы. На основе этих и других факторов эксперты составили список из 5 основных прогнозов в области цифровых СМИ в 2018 году. 1. Наступит переломный момент для мобильного видео: все больше пользователей будут требовать контент высокого качества, будут тестироваться новые модели получения дохода

2. Поколение Z станет основным потребителем, и именно на него будет направлено вниманиеПоколение Z — это молодые люди, которые родились в период с 1996 по 2011 год. Самым старшим из них сейчас 22 года, и они только начинают работать. В США поколение Z будет составлять 40% потребителей к 2020 году. Именно поэтому понимание их поведения и желаний является приоритетным для многих компаний.3. Цифровые издательства будут стремиться диверсифицировать источники дохода, обращая внимание на новые модели, помимо рекламыЦифровые издательства будут расширять источники доходов — это и электронная торговля, и подписки, и лицензии на бренды и многое другое. 4. Искусственный интеллект будет играть все более важную роль в рекламеВ 2018 году многие рекламодатели будут обращаться к искусственному интеллекту для улучшения тагретирования и повышения эффективности рекламы. К концу 2018 года почти 20% делового контента будет автоматизировано с помощью искусственного интеллекта.5. Amazon представит крупные обновления своих рекламных инструментов и станет третьей крупнейшей рекламной силой после Google и Facebook

Приложения и платформы: 5 прогнозов

Рынок платформ и приложений существенно изменится в 2018 году, полагают эксперты. Распространение использования искусственного интеллекта в 2017 году приведет к изменениям поведения потребителей в 2018-м. Приложения и платформы станут мощным источником прибыли, при этом будет наблюдаться все более качественный контент. На основе этих факторов эксперты составили пять основных прогнозов для приложений и платформ в 2018 году. 1. Amazon потеряет лидирующие позиции в сфере использования голосового помощникаКомпания добилась лидирующего положение на рынке голосовых помощников с помощью разработки Alexa. Однако, по мнению экспертов, в этом году на рынке будет наблюдаться рост конкуренции, в связи с чем компания потеряет свою доминирующую позицию. 2. Apple обновит свой App Store, добавив туда новых предложений, чтобы получить больше прибыли от приложений высокого качестваНесмотря на то, что App Store стал вторым по уровню прибыли Apple, отмечается изменение потребительского поведения, изменение привычек и предпочтений. Именно поэтому компания будет менять ассортимент предложений, чтобы удовлетворить своих клиентов. 3. Выход на рынок новых VR-шлемов в 2018 году придаст новый импульс рынку VR, а также станет стимулом роста продаж подобных устройствИзначально рынок виртуальной реальности вызвал огромный ажиотаж среди клиентов. Однако позже появилось разочарование, так как VR-устройства были либо дорогими, но при этом давали отличное изображение, либо были более приемлемыми по цене, однако качество страдало. В настоящий момент многие крупные компании пытаются совместить оба требования клиентов (цена и качество), и по мнению экспертов, выход новых продуктов подхлестнет интерес к этому рынку. 4. Компании будут уходить от мобильных приложений в пользу мессенджеров и социальных приложенийТакие приложения, как Facebook Messenger, WhatsApp, Kik, WeChat, и LINE, а также приложения для соцсетей, таких как Facebook и Instagram, становятся все более привлекательными для крупных компаний, чем обычные мобильные приложения. 5. Facebook обойдет Apple и Google в области новых разработокНесмотря на то, что Facebook начинал как социальная сеть, в последние годы компания сделала огромные усилия, которые превратили ее в реальную платформу. Компания создает все больше интересных инструментов, которые пользуются спросом у потребителей. И чем больше подобных разработок, тем больше времени клиенты проводят за использованием инструментов, относящихся к семейству Facebook. Электронная торговля: 5 прогнозов

В 2017 году электронная торговля стала областью для внедрения целого ряда инноваций, таких как искусственный интеллект, технологии дополненной реальности, многоканальный шоппинг. Тем не менее, есть такие области, которые еще нуждаются в доработке и улучшении в 2018 году. Ниже представляем 5 прогнозов, которые составили эксперты для области электронной торговли.1. Слияние Amazon и Whole Foods скорее всего испортит репутацию Whole Foods, что вынудит Amazon провести ребрендинг сети

Покупка продуктового магазина казалась неплохим стартом для Amazon, однако с тех пор цены на продукты в нем выросли на 1,6%. При этом некоторые покупатели жалуются на то, что за этим последовало снижение качества. 2. Alibaba принесет День холостяка в США в 2018 годуAlibaba получил невероятную прибыль в $25.3 млрд в День холостяка в 2017 году, что более чем вдвое превышает объем электронных продаж в Черную пятницу и Кибер понедельник в 2017 году вместе взятые. Жень холостяка становится все более популярным, особенно в странах Юго-восточной Азии. Не исключено, что и США станут отмечать этот день.3. Ряд ритейлеров и брендов обновят свои мобильные приложения и сайтыПрогнозируется, что на покупки онлайн будет приходиться более половины всей торговли к 2021 году. Именно поэтому ритейлеры и бренды стремятся сделать свои приложения и сайты более удобными.4. Amazon выйдет на рынок фармакологииТорговля в области фармакологии потребует от компании получение лицензий в каждом штате, поэтому эксперты сомневаются в том, что Amazon удастся развиваться в этой области по всей стране. 5. Индия станет полем боя для электронной торговли к середине 2018 годаБурный рост электронной торговли в Индии не мог не привлечь к себе внимание зарубежных компаний. Индия может стать первой нейтральной территорией, на которой Amazon и Alibaba сойдутся в схватке за долю рынка. Платежи: 5 прогнозов

2017 год был наполнен конкуренцией в области платежей. Компании, работающие в области платежных систем, сталкиваются с многочисленными рисками и стремятся предоставить клиентам лучшие услуги. Эксперты составили 5 прогнозов для этого сектора в 2018 году. 1. Все больше крупный ритейлеров начнут принимать криптовалюту на волне роста потребительского интересаКриптовалюты, типа Bitcoin и Litecoin, стали особенно популярны в 2017 году. Bitcoin достиг максимума в $800 в 2016 году и более $19 000 в 2017 году. Тем не менее, сейчас лишь немногие принимают криптовалюту. Как отмечают эксперты, в будущем эта ситуация будет улучшаться. 2. Так как хранение информации оказывается все более уязвимым, компании, работающие в области платежей, будут заключать партнерства или покупать компании, которые обеспечат максимальную безопасность информации

3. Инструменты по цифровому управлению деньгами, такие как инструменты для составления бюджета и контроля за расходами, станут использоваться банками, чтобы привлечь молодое поколениеСегодня 53% молодых людей скорее доверили бы таким технологическим гигантам, как Apple, Amazon, Facebook, Google, или Microsoft в вопросе финансовых услуг, согласно опросу, который провела в 2017 команда BI Intelligence. Эксперты прогнозируют, что банки будут стараться отвоевать долю рынка среди молодого поколения за счет внедрения новых инструментов.4. Законодательные нормативы будут ослаблены, что создаст возможности для роста в сфере банкинга и платежей Эксперты полагают, что ситуация с законодательством может измениться в 2018 году, что приведет к изменениям на рынке платежей и банкинга.5. Amazon займет лидирующее положение в области голосовых платежей, что создаст новые возможности ростаСогласно прогнозу, внедрение голосовых платежей Amazon достигнет 10% в 2018 году. Разработка Alexa — голосовой помощник — будет основой для таких платежей. Финансовые технологии: 5 прогнозов

Этот сектор получил мощное развитие в 2017 году. Наблюдался очень стабильный рост, а также новые возможности, которые открылись благодаря новым законодательным нормативам, позволившим развивать новые стартапы. Ниже мы расскажем о 5 прогнозах экспертов в этой области.1. Будут наблюдаться значительные результаты заключенных партнерств в области финансовых технологийВ недалеком прошлом эксперты наблюдали рост числа договоров и заключенных партнерств между регуляторами и финансово-технологическими центрами. В 2018 году такие соглашения начнут приносить свои результаты.2. Финансирование по всему миру достигнет $45 млрд

Эксперты отмечают, что прогнозируется рост корпоративных инвестиций, а также игроков финансового сектора. 3. Банковское обслуживание в открытом формате приведет к крупным перебоям, особенно в ЕвропеСоблюдение недавно введенных нормативов банками будет требовать соответствия с технической точки зрения, а также определенных усилий, чтобы не потерять клиентов. В частности, банки уже начали тестирование своих систем и изменение стратегий привлечения новых клиентов и удержания старых. Однако эксперты предрекают перебои, так как не все банки смогут выполнять требования.4. Мировые регуляторы будут сдерживать бум первичного выпуска монет (ICO)

Первичный выпуск монет стал популярный способом привлекать инвестиции, однако он также вызывал нарекания со стороны регуляторов. Эксперты отмечают, что в 2018 году ICO станет непростой задачей. 5. В Латинской Америке будет наблюдаться настоящий бум в финансово-технологической области

До сих пор Латинская Америка не была в числе крупных финансово-технологических центров, однако эксперты полагают, что этот регион, особенно Бразилия , станет крупным центром развития технологий. Транспорт и логистика: 5 прогнозов

Сфера транспорта и логистики также меняется под влиянием цифровых тенденций. Такие изменения эксперты наблюдали в течении 2017 года и, по их мнению, они продолжатся и в 2018. Все чаще стали говорить о беспилотных автомобилях, причем на этом рынке наблюдаются как зарекомендовавшие себя компании, так и новички. Причем все игроки так или иначе обозначили, что в ближайшей перспективе их задачей станет выход на рынок услуги беспилотных такси. Ниже представляем 5 прогнозов экспертов в этой области.1. Начнется реальная гонка в области беспилотных автомобилей

Автопроизводители устроили настоящую гонку, стремясь как можно раньше конкурентов вывести на рынок свои беспилотные автомобили. В 2018 году, по мнению экспертов, эта гонка закончится, и начнется реальная гонка, в которой на дорогах городов по всему миру будут принимать участия реальные беспилотные автомобили. Эти автомобили помогут создать новые модели бизнеса и новые источники прибыли.2. Uber продолжит наращивать свой бизнес в США, однако будет терять долю рынкаЭта компания стала одной из самых противоречивых в мире в 2017 году, однако ее бизнес в США рос высокими темпами. Тем не менее, эксперты отмечают, что и конкуренты не дремлют, а это означает, что в этом году компания потеряет свою долю на рынке США. 3. Введение нормативов в области использования дронов сделает большой шаг вперед Применение дронов в США, особенно для коммерческого использования, было существенно ограничено законодательством. Помимо получения специальных лицензий операторам дронов приходилось также получать разрешения от властей каждого штата или города. Однако эксперты ожидают, что в этом году законодательство станет мягче, что будет способствовать развитию в области применения дронов. 4. 2018 станет годом для резкого роста стартапов в области логистикиСтартапы в области логистики привлекли огромный объем инвестиций в 2017 году. Эксперты ожидают, что в 2018 году начнется бурный рост и развития этого направления. 5. Логистические, технологические и финансовые компании сойдутся на базе блокчейн-тестированияЕсли раньше логистические компании лишь проводили исследования в этой области, то, по мнению экспертов, в 2018 году она перейдут к стадии реального тестирования, причем в партнерстве с технологическими и финансовыми компаниями, что позволит более успешно продвигать свои услуги.