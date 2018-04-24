Депутат Чернышев поздравил «АиФ» с 40-летним юбилеем

Депутат отметил, что « АиФ » на протяжении десятилетий удерживает лидирующие позиции в медиапространстве

Депутат отметил, что «АиФ» на протяжении десятилетий удерживает лидирующие позиции в медиапространстве и является одним из самых авторитетных и уважаемых изданий страны.

«Прошло 40 лет с момента вашей первой публикации, а вы идете в ногу со временем и продолжаете быть интересным и современным изданием для разных поколений… Желаю вам и всему коллективу «АиФ» вдохновения, процветания, реализации творческих замыслов, оптимизма, благополучия и всегда оставаться первыми», — добавил он.