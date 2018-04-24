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Депутат Чернышев поздравил «АиФ» с 40-летним юбилеем
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Депутат Чернышев поздравил «АиФ» с 40-летним юбилеем 

Аргументы и Факты 44 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Депутат отметил, что «АиФ» на протяжении десятилетий удерживает лидирующие позиции в медиапространстве
Депутат Госдумы Андрей Чернышев направил в адрес главного редактора «АиФ» Игоря Черняка поздравление с 40-летием еженедельника.
Депутат отметил, что «АиФ» на протяжении десятилетий удерживает лидирующие позиции в медиапространстве и является одним из самых авторитетных и уважаемых изданий страны.
«Прошло 40 лет с момента вашей первой публикации, а вы идете в ногу со временем и продолжаете быть интересным и современным изданием для разных поколений… Желаю вам и всему коллективу «АиФ» вдохновения, процветания, реализации творческих замыслов, оптимизма, благополучия и всегда оставаться первыми», — добавил он.
Ранее еженедельник с юбилеем поздравили президент РФ Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.
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