Ещё
Кадыров назвал политическими играми разговоры о третьей мировой войне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров назвал политическими играми разговоры о третьей мировой войне 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что западные политики не допустят начала третьей мировой войны, а все подобные разговоры являются «политическими играми» и попыткой «заработать очки».
"Если послушать новости или зайти в интернет, можно подумать, что завтра будет третья мировая война… Если хоть чуть-чуть есть ум, мудрость или дальновидность у (президента США Дональда) Трампа и других, они этого не допустят, потому что это большая ответственность. Сто процентов решиться на это у них даже личного мужества не хватит", — сказал Кадыров.
По его словам, Запад знает, что Россия — это великая держава.
"Это не Сирия, это не Ливия. У России богатая история. Мы не вчера родились, поэтому с нами, как с другими государствами, у них играться не получится. Если они тронут нашего гражданина или нашу территорию, они знают, что за это дорого заплатят", — добавил глава Чечни.
Он также отметил, что ситуацию нагнетают политики и пресса.
"Это больше пресса, больше политики зарабатывать себе очки. Телевидение или газеты, сайты, они привлекают себе аудитории. Это чисто политические игры. Народ живет, народ который хочет жить, утром на работу, вечером возвращается, ему нужна работа, жизнь", — добавил Кадыров.
РИА Новости: последние новости
Израиль обещал ответить, если Сирия использует С-300 против его самолетов В Саратове стартовал окружной форум добровольцев ПФО и ЮФО Более десяти тысяч дворов убрали в Подмосковье во время субботника
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду181
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Королева красоты оказалась водителем бандитов38
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой79
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение