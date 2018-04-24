Фролов предложил рекламировать Тару с помощью Путина и Безрукова

Сегодня, 24 апреля, в правительстве Омской области прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Чиновники обсудили плану по благоустройству территорий.

Так, заместитель губернатора Сергей Фролов заявил, что города региона нужно правильно презентовать. Тогда получится привлечь федеральное финансирование.

«Я бы сейчас на федеральном уровне договорился с кем-нибудь, и фильм тиснул о Таре. Московский тракт, по которому шли каторжане и кандалами звенели. Сделал что-нибудь историческое с привязкой к Михаилу Ульянову в культурной газете. Я бы от ребёнка 5-6-летнего загнал письмо президенту РФ: «Владимир Владимирович, я очень люблю свою Тару. А с исторической точки зрения напомнил, что здесь была часть Московско-Сибирского тракта, по которому декабристы шли», — приводит слова Сергея Фролова «Новый Омск».

Чиновник также предложил привлечь к пиару Тары театральную диаспору во главе с Сергеем Безруковым.