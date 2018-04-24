Ещё
Водолазы нашли тело утонувшего ребенка в Ленском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водолазы нашли тело утонувшего ребенка в Ленском районе 

АиФ Архангельск 44 минуты назад
Фото: АиФ Архангельск
В Ленском районе Архангельской области водолазы нашли тело семилетнего мальчика, который утонул в реке Яреньга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Архангельской области.
Спасатели спускались под воду, через множество прорубей во льду осматривали дно реки. Во вторник тело мальчика было обнаружено, его достали из-подо льда на повороте, где течение реки слабеет. Работы по поиску девочки продолжаются.
Напомним, что трагедия произошла вечером в воскресенье, 22 апреля, в 500 метрах от поселка Запань-Яреньга. По данным ведомств, трое детей 7-9 лет, два мальчика и девочка, гуляя без присмотра взрослых, самовольно вышли на лед реки и провалились. Спастись смог один мальчик. По его словам, его друзей сильным течением унесло под лед, а ему удалось удержаться и выбраться на сушу.
АиФ Архангельск: последние новости
В Архангельске один за другим закрываются батутные центры В Архангельске закрывается переправа Реушеньга-Экономия 22 апреля все ледовые переправы на Северной Двине будут закрыты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду180
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Королева красоты оказалась водителем бандитов37
Скончался Геннадий Леонов8
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы17
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение