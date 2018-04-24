Водолазы нашли тело утонувшего ребенка в Ленском районе

В Ленском районе Архангельской области водолазы нашли тело семилетнего мальчика, который утонул в реке Яреньга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Архангельской области.

Спасатели спускались под воду, через множество прорубей во льду осматривали дно реки. Во вторник тело мальчика было обнаружено, его достали из-подо льда на повороте, где течение реки слабеет. Работы по поиску девочки продолжаются.

Напомним, что трагедия произошла вечером в воскресенье, 22 апреля, в 500 метрах от поселка Запань-Яреньга. По данным ведомств, трое детей 7-9 лет, два мальчика и девочка, гуляя без присмотра взрослых, самовольно вышли на лед реки и провалились. Спастись смог один мальчик. По его словам, его друзей сильным течением унесло под лед, а ему удалось удержаться и выбраться на сушу.