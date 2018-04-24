Просевший асфальт вокруг люков на участке 2-го проезда Марьиной Рощи восстановлен коммунальщиками 

Работы прошли по обращению жителя района, разместившего жалобу на портале «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью директора ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» Павла Хатунцева.
«По указанному адресу выполнены работы по устранению просадки люков смотровых колодцев. В настоящее время проблема устранена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Жители Москвы оставляют на портале замечания, касающиеся проблем городского хозяйства, а ответственные службы занимаются их решением. (то)