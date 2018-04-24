Просевший асфальт вокруг люков на участке 2-го проезда Марьиной Рощи восстановлен коммунальщиками

Работы прошли по обращению жителя района, разместившего жалобу на портале «Наш город».

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью директора ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» Павла Хатунцева

«По указанному адресу выполнены работы по устранению просадки люков смотровых колодцев. В настоящее время проблема устранена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.