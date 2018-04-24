Половодье оккупировало Вязники

Экватор весеннего паводка уже позади, но спасатели не собираются ослаблять дежурства, так как среди населённых пунктов всё ещё есть те, которые находятся во власти половодья.

Пожалуй, всех больше пострадали этой весной приусадебные участки Мстёры и Вязников . Здесь большая вода продолжает накрывать частные землевладения. Так, только за вчерашний день, подтопления затронули ещё четыре участка в Вязниках и семь в населённом пункте Мстёра.

Всего по состоянию на 23 апреля на территории Вязниковского района подтоплено 10 приусадебных участков в Вязниках и 43 приусадебных участка вМстёре.

Спасатели отмечают, что жизни людей никакой угрозы нет, соответственно и эвакуация не требуется. Мониторинг рек продолжается в круглосуточном режиме.