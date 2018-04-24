Явка Сечина снизила шансы Улюкаева выиграть дело в ЕСПЧ, считает судья

"Свидетель, имя которого мы называть не будем: все прекрасно знают, о ком идет речь — несколько раз был вызван в суд, но не смог или отказывался, тем не менее приговор был вынесен… И, я так понимаю…, в апелляции ошибку исправили, и свидетель явился и дал свои показания, поскольку это риск того, что если дело дойдет до ЕСПЧ, то приговор будет отменен и дело направлено на новое рассмотрение", — считает судья.

В суд первой инстанции Сечин для допроса не явился, проигнорировав несколько повесток суда. Однако при рассмотрении жалобы адвокатов на приговор глава «Роснефти» неожиданно для защиты и журналистов прибыл в Мосгорсуд и дал показания.

В итоге, апелляция подтвердила восьмилетний срок в колонии строгого режима и 130-миллионный штраф, но отменила дополнительное наказание — восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Защита заявила, что продолжит добиваться отмены приговора во всех инстанциях. Сам осужденный считает себя жертвой провокации.