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Явка Сечина снизила шансы Улюкаева выиграть дело в ЕСПЧ, считает судья
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Явка Сечина снизила шансы Улюкаева выиграть дело в ЕСПЧ, считает судья 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Шансы защиты Алексея Улюкаева выиграть дело в Европейском суде по правам человека снизились после того, как ключевой свидетель — глава "Роснефти" Игорь Сечин — дал показания в Мосгорсуде, заявил во вторник в ходе конференции в МГИМО судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.
"Свидетель, имя которого мы называть не будем: все прекрасно знают, о ком идет речь — несколько раз был вызван в суд, но не смог или отказывался, тем не менее приговор был вынесен… И, я так понимаю…, в апелляции ошибку исправили, и свидетель явился и дал свои показания, поскольку это риск того, что если дело дойдет до ЕСПЧ, то приговор будет отменен и дело направлено на новое рассмотрение", — считает судья.
В суд первой инстанции Сечин для допроса не явился, проигнорировав несколько повесток суда. Однако при рассмотрении жалобы адвокатов на приговор глава «Роснефти» неожиданно для защиты и журналистов прибыл в Мосгорсуд и дал показания.
В итоге, апелляция подтвердила восьмилетний срок в колонии строгого режима и 130-миллионный штраф, но отменила дополнительное наказание — восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Защита заявила, что продолжит добиваться отмены приговора во всех инстанциях. Сам осужденный считает себя жертвой провокации.
Суд счел доказанным, что тогдашний министр экономического развития России Улюкаев получил взятку в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку "Башнефти" «Роснефтью».
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