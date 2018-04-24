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Россия планирует запуск пяти спутников до 2022 года для обеспечения Арктики связью
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Россия планирует запуск пяти спутников до 2022 года для обеспечения Арктики связью 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Запуск пяти космических аппаратов планируется осуществить до 2022 года в рамках программы развития космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в арктической зоне РФ. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в рамках заседания президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
"В период до 2022 года планируется осуществить [запуск] пяти новых космических аппаратов,
в основном они идут на замену космических аппаратов, у которых постепенно вырабатывается ресурс. В период до 2022 года также планируется осуществить создание системы спутниковой связи высокоэллиптических орбит (ВЭО)", — сказал он.
Министр отметил, что связь вещания «Экспресс» состоит из 12 космических аппаратов, которые находятся под управлением и на балансе ГУП «Космическая связь». С помощью этой группировки обеспечивается покрытие примерно 40% территории всей арктической зоны. Добиться покрытия 100% арктической зоны РФ позволит реализация проекта создания связи ВЭО.
По прогнозным оценкам, отметил Никифоров, объем финансирования программы покрытия всей Арктики связью оценивается примерно в 62 млрд рублей, из которых 58 млрд рублей надо привлечь в качестве субсидий из бюджета. Затраты на поддержание и эксплуатацию системы «Экспресс» оцениваются в объеме около 12,7 млрд рублей за 10 лет. Их планируется компенсировать за счет представления услуг связи.
"В настоящее время по проекту концепции существуют технические разногласия, учитывая, что необходимо какое-то решение найти, мы просим повторно отдельно рассмотреть вопрос в правительстве в связи необходимостью принять принципиального решения", — резюмировал Никифоров.
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