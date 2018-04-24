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Росатом просит включить его в рабочую группу по созданию связи и навигации в Арктике
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Росатом просит включить его в рабочую группу по созданию связи и навигации в Арктике 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация «Росатом» попросила включить ее в рабочую группу, которая занимается разработкой концепции и навигации в Арктической зоне РФ. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев заявил на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
"Если позволите, хотел бы попросить (о включении) в рабочую группу, в которой Николай Анатольевич (Никифоров) — министр связи — будет работать, чтобы мы максимально могли предложить свои подходы к организации нового качества", — сказал он.
Лихачев отметил, что для Росатома, развивающего круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, также важна надежная связь и навигационные системы. «Мы с вами должны понимать, что связь, в том числе и для наших потенциальных клиентов, (важна). Конечно же, вся работа, связанная с прогнозом ледовой обстановки, для нас это часть большого бизнес-проекта», — добавил глава Росатома.
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