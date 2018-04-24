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День птиц прошёл в Северном Бутове
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День птиц прошёл в Северном Бутове 

Вестник Бутова 47 минут назад
В пятницу, 20 апреля, на территории Храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского был проведён День птиц. Его организатором стал Центр «Эврика-Бутово». Участниками Дня птиц стали юные воспитанники бутовского филиала Центра «Гелиос» и ученики воскресной школы при храме.
Для ребят клуб «АзъАрт» провёл мастер-класс по изготовлению бумажных птичек. Также на Дне птиц проходил мастер-класс по изготовлению скворечников, — в итоге ребятам удалось своими руками соорудить домики для птиц.
В ходе нынешнего Дня птиц также прошла викторина о птицах, участники которой узнали много нового и интересного о пернатых.
По мнению участников праздника, нынешний День птиц прошёл в атмосфере радости и счастья.
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