Управляющая компания незаконно требовала деньги с рязанца за выдачу справки 

Прокуратура Московского района проверила работу управляющей организации по жалобе гражданина, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Мужчина жаловался, что управляющая компания потребовала с него 50 рублей за выдачу справки о составе семьи.
Согласно выводам прокуратуры, данное действие является нарушением ФЗ «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Более того, выдача справок о составе семьи является административной функцией управляющей организации, и связана с выполнением ею уставных целей и видов деятельности.
По результатам проверки прокурор внес представление директору управляющей организации.