Ещё
Управляющая компания незаконно требовала деньги с рязанца за выдачу справки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Управляющая компания незаконно требовала деньги с рязанца за выдачу справки 

АиФ Рязань 50 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Прокуратура Московского района проверила работу управляющей организации по жалобе гражданина, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Мужчина жаловался, что управляющая компания потребовала с него 50 рублей за выдачу справки о составе семьи.
Согласно выводам прокуратуры, данное действие является нарушением ФЗ «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Более того, выдача справок о составе семьи является административной функцией управляющей организации, и связана с выполнением ею уставных целей и видов деятельности.
По результатам проверки прокурор внес представление директору управляющей организации.
АиФ Рязань: последние новости
ТРЦ «Виктория Плаза» в Рязани ждет повторная проверка В военном городке Дягилево появилась липовая аллея Помощник прокурора до смерти забил на охоте в Рыбновском районе человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Королева красоты оказалась водителем бандитов38
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой86
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение