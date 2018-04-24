Управляющая компания незаконно требовала деньги с рязанца за выдачу справки

Прокуратура Московского района проверила работу управляющей организации по жалобе гражданина, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Мужчина жаловался, что управляющая компания потребовала с него 50 рублей за выдачу справки о составе семьи.

Согласно выводам прокуратуры , данное действие является нарушением ФЗ «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Более того, выдача справок о составе семьи является административной функцией управляющей организации, и связана с выполнением ею уставных целей и видов деятельности.

По результатам проверки прокурор внес представление директору управляющей организации.