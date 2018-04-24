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Греф: искуственный интеллект важнее криптовалют
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Греф: искуственный интеллект важнее криптовалют 

Вести Экономика 39 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Actualitati
Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Глава Сбербанка РФ Герман Греф заявил о том, что технология блокчейн и криптовалюты сами по себе являются «недостаточно зрелыми».
Об этом он заявил в рамках лекции «Технологические тренды и факторы опережающего развития» в Кишиневе. По словам Грефа, несмотря на повышенный интерес и внимание к криптовалютам и технологии блокчейн, они не могут сравниться с применением технологии искусственного интеллекта.
При этом, по мнению главы Сбербанка, технологии, связанные с искусственным интеллектом в текущих условиях являются «новым электричеством» и «драйвером экспоненциального роста».
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Такие вещи как криптовалюта — это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологии блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь.
Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Технология, которая стала абсолютно доступной и которой уже могут пользоваться даже неквалифицированные пользователи. Искусственный интеллект не только упростил доступ к информации, улучшил ее качество и ускорил обработку, но и позволил автоматизировать процесс принятия решений». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] В заявлении пресс-службы «Сбербанка» также отмечается, что основной акцент в выступлении Германа Грефа был сделан на внедрении технологии искусственного интеллекта.
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