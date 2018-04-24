Греф: искуственный интеллект важнее криптовалют

Фото: Actualitati

Об этом он заявил в рамках лекции «Технологические тренды и факторы опережающего развития» в Кишиневе . По словам Грефа, несмотря на повышенный интерес и внимание к криптовалютам и технологии блокчейн, они не могут сравниться с применением технологии искусственного интеллекта.

При этом, по мнению главы Сбербанка, технологии, связанные с искусственным интеллектом в текущих условиях являются «новым электричеством» и «драйвером экспоненциального роста».

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Такие вещи как криптовалюта — это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологии блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь.

Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Технология, которая стала абсолютно доступной и которой уже могут пользоваться даже неквалифицированные пользователи. Искусственный интеллект не только упростил доступ к информации, улучшил ее качество и ускорил обработку, но и позволил автоматизировать процесс принятия решений». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] В заявлении пресс-службы «Сбербанка» также отмечается, что основной акцент в выступлении Германа Грефа был сделан на внедрении технологии искусственного интеллекта.