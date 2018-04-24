Онлайн-видео. Прогноз на 2018 год

Прямые спортивные трансляции есть на каждой платформе, активно развиваются нишевые тарифные опции, а видео приложения соцсетей создают новое поколение знаменитостей. Мы на пороге насыщения рынка онлайн-видео?

Как и предыдущие несколько лет, обсуждение видеостриминга по-прежнему начинается со спортивных трансляций. Тарифные планы, нишевые ОТТ-сервисы и социальные сети — все пытаются удовлетворить спрос на прямые спортивные трансляции в любое время и на любых устройствах.

Поскольку именно это формирует видеопредложение, Facebook заключил ряд сделок по покупке прав с Major League Baseball, Major League Soccer, UEFA и Мировой Лигой по серфингу. В конце 2017 года появилась информация, что соцсеть собирается потратить миллиарды на покупку прав на спортивные трансляции. Amazon Prime в 2017 году транслировал NFL Thursday Night Football, а Twitter фокусировался на университетских турнирах и предигровых шоу.

В то время как соцсети занимали новостные ленты объявляя о крупных сделках, тарифные опции и пакетные предложения других игроков рынка также отражали интерес аудитории к спорту: Live TV от Hulu, Sling TV и DirecTV Now — все имеют спортивный контент. Fubo TV вырос из стриминг-сервиса спортивных соревнований и стал более разнообразным в плане контента нишевым сервисом. Спортивные фанаты также подписываются на MLB.com, CBS All Access и прочие аналогичные нишевые сервисы, чтобы посмотреть интересующие их игры. Насколько эти предложения узконаправленные? Поклонники азартных игр в 2017 году увидели запуск подписки PokerGo, а спортивные фанаты — рождение WTATV.com от Женской Теннисной Ассоциации. The National Lacrosse League вела прямые трансляции своих игр в Твиттере. Множество спортивных событий, таких как Spartan Race World Championship и Showtime Sports’ Fight Night Live, воспользовались платформой Facebook Live. Даже спортивные команды колледжей в 2017 году начали проводить эксперименты с прямыми трансляциями.

Задержка воспроизведения по-прежнему раздражает

В то время как площадки торопятся с предложениями прямых спортивных трансляций, разработчики стараются решить проблемы воспроизведения видео. В 2017 году именно эта тема (задержек при передаче сигнала) вызывала наибольшее число дискуссий и, очевидно, в 2018 году они продолжатся. В то время как возникает большое число стартапов, обещающих решить данную проблему и заявляющих, что они готовы доставить за доли секунды сигнал в любую точку мира, фанаты спортивных трансляций знают, что в реальности все обстоит совсем иначе. В ноябре 2017 года компания Phenix опубликовала исследование, согласно которому 72% тех, кто смотрит спортивные трансляции ожидают получить плохое качество сервиса, включая буферизацию, задержки воспроизведения, картинку низкого качества либо полную его неработоспособность. Управляющий директор Phenix, Джэд Коренф, заявил, что «Опыт стриминга оказался неудачным». Так, основываясь на прошлом опыте, 63% спортивных фанатов заявляют о неготовности покупать или продлять подписку в 2018 году.

«Конечно, универсального способа решить проблему с задержкой сигнала нет», — написал обозреватель издания Streaming Media Джейсон Тиболт в июле-августе 2017 года, — «Скорость доставки сигнала является критичным моментом, даже незначительные изменения в технологических процессах могут привести к возникновению задержки в скорости ответа оборудования, а это означает, что вопрос устранения проблемы лежит не только в технической плоскости. Это скорее проблема бизнес-процессов: отношений между всеми участниками организационно-технологической цепочки и их оптимизации. На скорость передачи данных влияет такое большое количество факторов, что трудно исключить их разом».

Facebook Live лидирует

В то время как спортивные трансляции были самым востребованным контентом в 2017 году, Facebook Live лидирует среди онлайн-видеоплатформ. С таким всеобъемлющим охватом Facebook не оставляет ни одной компании шанса обеспечить стриминг для обширной аудитории без необходимости запускать собственное решение. Экспансия Facebook Video происходит быстрыми темпами и в этом году сервис обеспечил возможность просмотра 360-градусного видео. Кроме того, релиз опции Live With дал пользователям возможность во время видеочата запустить в нем другой прямой видеопоток, создавая таким образом новую трансляцию, которая может быть доступна для просмотра всем зрителям. На конференции Streaming Media West, прошедшей в ноябре, один из разработчиков Facebook Ник Рафф в своем докладе говорил о сложной технологии, благодаря которой Facebook Live With стала возможна.

«Это действительно беспрецедентная возможность контакта с аудиторией», — сказал Ник. Активно развивая возможности в части видео и экспериментируя с различными опциями, Facebook демонстирует, как крупнейшая компания может мыслить как стратап.

Такой результат был бы невозможен без сопутствующих проблем роста. С одной стороны, качество онлайн-трансляций уступает эфирному, кабельному и спутниковому вещанию, хоть они (онлайн-трансляции) и пытаются их «заменить». Для того, чтобы индустрия развивалась, компании предоставляющие услуги видеостриминга должны обеспечить такой же уровень устойчивости сервиса, особенно когда речь идет о показе таких важнейших и популярнейших мероприятий, как Super Bowl. Никто не готов мириться с долгой буферизацией в тот момент, когда в компании друзей смотрит трансляцию. В опубликованном в октябре 2017 года в обзоре Ring Digital указывалось, что пользователи онлайн-трансляций чаще сталкивались с проблемами при просмотре, чем абоненты платного ТВ: 16% зрителей по сравнению с 10% в платном ТВ — три и более раза в месяц испытывали проблемы, связанные с доставкой контента, при просмотре. 51% пользователей при проблемах с буферизацией видео прекращали просмотр после 2-3 попыток, а 28% — после первой же. Возможно это объясняет тот факт, что молодая аудитория предпочитает отложенный просмотр прямым трансляциям. В отчете Consumer Technology Association (CTA) от сентября 2017 года приводятся следующие данные: 55% миллениалов предпочитают отложенный просмотр, 45% — смотрят прямые трансляции; в возрастной группе старше 35 лет эти показатели составляют 34% и 66% соответственно.

Легко предположить, когда-нибудь формат онлайн-трансляций сможет претендовать на праймтайм, поскольку все вендоры торопятся его поддерживать. В течении 2017 года каждый месяц звучали громкие заявления о запуске возможности видеотрансляций. В июне прошлого года JW Player провел бесплатный апгрейд платформ всех своих клиентов, добавив возможность онлайн стриминга. После первого релиза в конце 2016 года, компания обеспечивает видестриминг Facebook, Twitter, Twitch, Periscope и YouTube. В сентябре 2017 года Wowza объявила о запуске «железного» ClearCaster, позволяющего передавать видео 1080р в Facebook Live. Одновременно с этим Vimeo объявил о покупке Livestream и запуске собственного долгожданного продукта — Vimeo Live. Вскоре после этого последовал новый релиз камеры Mevo, Mevo Plus, с поддержкой беспроводного стриминга лучшего качества. В октябре компания Ooyala заявила об обеспечении вещательного качества трансляций с 99,95% гарантией аптайма для вещателей. Не всем удалось пережить 2017 год. BitTorrent в апреле объявил о закрытии BitTorrent Live. Можно предположить, что проблема зачастую связана с нестабильностью самих компаний, а не вопросами технологий или спроса.

Учитывая текущую ситуацию, очевидно, что онлайн видеостриминг будет в топе повестки дня и в 2018 году. Есть препятствия, которые нужно преодолеть, но возможностей для этого предостаточно.

Заглядывая вперед

И опять начнем со спортивного контента, как ключевого в сфере развлекательного онлайн-стриминга и наиболее значимого в доходах. Провайдеры подписных сервисов и спортивные лиги используют любую возможность привлечь внимание фанатов. В 2018 году, их внимание будет сфокусировано на различных вариантах предложений с пониженной ценой для увеличения объемов распространения спортивного контента.

Наряду с теми поклонниками спорта, кто следит за событиями одной лиги или одного вида спорта, множество фанатов интересуется несколькими спортивными дисциплинами сразу. По этой причине будут набирать обороты совместные проекты. В этом убежден Бретт Саппингтон, старший директор по исследованиям в Parks Associates, который считает, что 2018 год станет годом агрегаторов спортивного контента. Нечто похожее уже делает FuboTV, говорит он. Фанаты заинтересованы в сервисах, которые предлагают одновременно контент местных профессиональных команд, команд колледжей и других видов спорта сразу. В то время как будущее стриминга виделось в таргетированных нишевых продуктах, потребители явно выразили нежелание иметь дело с такими подписками, им нужен полноценный продукт, поэтому провайдеры будут стремиться сделать релевантные пакетные предложения.

Большая загадка 2018 года — каким окажется продукт от Disney и ESPN, и насколько активно он выйдет на рынок. ESPN держит права на контент различных профессиональных и студенческих лиг, и не собирается показывать контент, который и так успешно монетизируется в кабельных сетях. Но прав настолько много, что ничто не мешает компании запустить сервис онлайн-стриминга на базе того контента, который в настоящее время не задействован. В этом случае компания не только заработает на подписке, отмечает Саппингтон, но еще и будет иметь возможность продавать геотаргетированную рекламу в разных регионах.

«Главная угроза (для сервиса ESPN)— не стать зависимым от контента», — говорит Саппингтон, — «Потребители доказали, что платить они готовы за контент актуальный и интересный. Если ESPN даст доступ к такому контенту, тогда он безусловно начнет претендовать на часть денег пользователей. Если же предложение будет неполноценным в части контентного наполнения, тогда сервис будет ориентироваться на малочисленную нишевую аудиторию, и тогда об эффекте в индустрии говорить не придётся».

В то время как социальные платформы и спортивные лиги заняты заключением сделок, продолжается активное развитие на онлайн-площадках. Громкие сделки Twitter, Yahoo и Amazon продемонстрировали, что все платформы идут в ногу со временем, комментирует Саппингтон. Сделки имели больше значения в плане промоушена, и были скорее информационными поводами, чем источником реальных заработков.

Задержки в скорости воспроизведения онлайн-видео были ключевой обсуждаемой проблемой в 2017 году. Но Саппингтон не думает, что это такая уж большая проблема для зрителей. Когда пользователь хочет посмотреть трансляцию главной проблемой становится доступ к ней. А уже после того, как доступ есть, им становится небезразличным воспроизведение. Задержка видеосигнала становится проблемой только в случае, когда изображение не синхронизируется со звуком. И хоть запаздывание видео может быть поводом для недовольства, на самом деле ее несложно избежать. Саппингтон уверен, что спортивные фанаты будут мириться с этим неудобством, если их любимое мероприятие можно будет посмотреть только таким способом.

«Самой большой проблемой при запаздывании видео, кроме буферизации в сети, является расстояние между тем местом, где контент произведён и тем, где будет потреблён», — добавляет Саппингтон, — «В случае с онлайн видео эту проблему невозможно устранить. Цепочка передачи данных проходит через операторов, вендоров, технические компании — и все они нацелены на оптимизацию процесса и упрощение пути контента от создания до показа».

Рынок США сейчас растет за счет облегченных пакетных предложений, так называемых vMVPDs (виртуальные мультиплатформенные дистрибьюторы видео), которые предлагают одновременно с местными каналами новостей и погоды различные шоу и мероприятия, становясь выгодным по цене предложением для тех зрителей, кто отказывается от услуг традиционного платного ТВ. В то время, как многие зрители предпочитают сервисы по запросу, где они могут посмотреть все серии нового сезона любимого сериала, есть определенный лимит на произвольные запросы, и аудитория все еще нуждается в традиционном телеформате. Такие сервисы как Hulu TV, DirecTV Now, и Sling TV появились для удовлетворения этого спроса, так же как и более мелкие игроки как FuboTV и Philo. Вопрос в том, сколько таких сервисов нужно рынку. Насытится ли он в 2018 году?

«Для индустрии это вопрос на миллиард долларов. Если мы приблизимся к точке насыщения рынка, это нужно понять в середине 2018 года. Если мы будем расти весь 2018 год в сегменте vMVPD — тогда то, что вы видите — это передел в сфере того, как предлагается платное ТВ и каким оно будет в будущем», — говорит Саппингтон, — «Я думаю мы увидим большее число сервисов. Если рост продолжится, мы увидим увеличение числа подписчиков в этих сервисах. Еще одним последствием станет изменение конкуренции. Будет больше операторов и провайдеров, которые будут развивать сервисы национального масштаба, чтобы конкурировать на таком, а не на локальном уровне».

Потребители ждут устойчивого, качественного доступа к контенту, который им интересен. Саппингтон говорит об уверенном росте спроса, когда большинство домохозяйств готово платить за две, три, а порой и четыре сервиса одновременно.

Сетевой нейтралитет — канул в историю, и это может означать большие перемены к развитии онлайн видео в 2018 году. Сапптингтон считает, что это может стать позитивным фактором для онлайн видео. Если операторы выделят приоритетные каналы для онлайн трансляций, наполняя их также архивным контентом, для которого время показа не так критично, это может частично решить проблему задержек в воспроизведении. Но если мы достигнем точки, когда провайдерам просто придется больше платить за качественный сервис, говорит он, FCC (Federal Communications Commission) придется вмешаться. В краткосрочной перспективе, он не видит серьезных изменений.

«Я уверен в том, что интернет начнет сходить с ума, если ситуация выйдет из-под контроля. Я думаю, что мы увидим бойкотирование и претензии к интернет-провайдерам в не виденных ранее масштабах. Это будут громкие протесты», — говорит Саппингтон, — «Уже сейчас рейтинги компаний-вещателей крайне низки. Я думаю это серьезная проблема и повод для беспокойства. Провайдеры-вещатели должны быть осторожны, поскольку если Netflix является сервисом, а ваше предложение хуже по качеству — пользователь скорее уйдет к вашему конкуренту, даже если будет платить чуть больше».

Другой эксперт, Марк Питерс , партнер IBB Consulting Group, соглашается с Саппингтоном: «Пока операторы могут использовать это для увеличения своих доходов, слишком многое на кону».

«Я думаю, что серьезных движений, которые приведут к изменению этой политики, ни с одной из сторон в 2018 году мы не увидим», — говорит Питерс, — «Много препятствий на пути набора базы недовольных пользователей, используя законодательные возможности для изменения модели поведения зрителей. Нам нужно подождать и посмотреть, как это будет происходить, но мои ожидания на этот год — мы не увидим ничего сверхъестественного».

Так что, может операторы и не сделают выделенные каналы для тех, кто готов за это платить, и медленные для всех остальных. Может публичное давление заставит их не действовать ради собственной краткосрочной прибыли. Безумие, но это может произойти.

Область, которой Питерс уделяет особое внимание — это приложения для молодежной аудитории, такие как Live.me и Live.ly. Пока эти сервисы на протяжении нескольких лет были нишевыми и позволяли талантливым и энергичным молодым людям зарабатывать приличные деньги на разговорах с незнакомцами в их спальнях — люди в возрасте за 30 даже не знали об их существовании. Питерс считает, что для таких людей пришло время влиться в мейнстрим.

«Я вижу график, где ось х — это аудитория, а у — успех или доходность, и я думаю, мы увидим онлайн платформы, как восходящие звезды будут находить своего зрителя», — комментирует Питерс, — «Валюту можно будет подарить или дать в виде виртуальной сдачи. Было примечательно наблюдать за тем, как эти платформы развивались особенно среди молодежной аудитории, и было много анекдотов о юных старлетках, получающих несколько тысяч долларов в месяц в виде электронных подарков».

В то время, как множество компаний создали приложения для того, чтобы не отстать в золотой лихорадке с видео, Питерс говорит, что и этого недостаточно. В 2018 году предстоят слияния или закрытия сервисов, а некоторые звезды уйдут с этих платформ.

2017 год стал годом бурного роста онлайн видео, и эта тенденция сохранится и усилится в 2018 году. До тех пор, пока спрос на развлекательный контент является драйвером видеостриминга, онлайн видео будет сохранять его релевантным.

ИСТОЧНИК: STREAMINGMEDIA