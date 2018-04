Онлайн-видео. Прогноз на 2018 год 

Прямые спортивные трансляции есть на каждой платформе, активно развиваются нишевые тарифные опции, а видео приложения соцсетей создают новое поколение знаменитостей. Мы на пороге насыщения рынка онлайн-видео?

Как и предыдущие несколько лет, обсуждение видеостриминга по-прежнему начинается со спортивных трансляций. Тарифные планы, нишевые ОТТ-сервисы и социальные сети — все пытаются удовлетворить спрос на прямые спортивные трансляции в любое время и на любых устройствах.

В то время как соцсети занимали новостные ленты объявляя о крупных сделках, тарифные опции и пакетные предложения других игроков рынка также отражали интерес аудитории к спорту: Live TV от Hulu, Sling TV и DirecTV Now — все имеют спортивный контент. Fubo TV вырос из стриминг-сервиса спортивных соревнований и стал более разнообразным в плане контента нишевым сервисом. Спортивные фанаты также подписываются на MLB.com, CBS All Access и прочие аналогичные нишевые сервисы, чтобы посмотреть интересующие их игры. Насколько эти предложения узконаправленные? Поклонники азартных игр в 2017 году увидели запуск подписки PokerGo, а спортивные фанаты — рождение WTATV.com от Женской Теннисной Ассоциации. The National Lacrosse League вела прямые трансляции своих игр в Твиттере. Множество спортивных событий, таких как Spartan Race World Championship и Showtime Sports’ Fight Night Live, воспользовались платформой Facebook Live. Даже спортивные команды колледжей в 2017 году начали проводить эксперименты с прямыми трансляциями.