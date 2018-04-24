Ростовчан призвали контролировать траектории полета окурков

В подъезде одной из многоэтажных новостроек в микрорайоне Левенцовский в Ростове появилось объявление с призывом контролировать траектории полета окурков. Соответствующие снимки были опубликованы в популярном паблике в социальных сетях. «Неоднократно находил бычки на балконе, имейте совесть», — написал автор объявления. Дело в том, что курящие горожане порой бросают непотушенные окурки, не задумываясь о том, что от этого может произойти возгорание. « У меня так соседа чуть не сожгли… Тут даже вопрос не культуры, а безопасности», «Подъезд где живут джедаи, типа силой окурками управлять?», — так прокомментировали пользователи сообщества публикацию. Одна из ростовчанок написала, что как-то ее окурок порывом ветра сдуло кому-то в балкон: «Я уже представила мысленно, как дом горит, моя квартира, я сама. В общем с тех пор стояла баночка с водой, куда я выбрасывала окурки», — написала она, добавив, что в итоге от непотушенной сигареты может зависеть и жизнь самого курильщика.