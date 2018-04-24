Юные исполнители на ударных инструментах школы № 1534 лидировали на конкурсе «Звонкая капель»

Музыкальные коллективы школы № 1534 «Маршаньетки» и «Марш» стали победителями фестиваля-конкурса юных исполнителей на ударных инструментах «Звонкая капель», который проходил с 16 до 19 апреля в Малом зале Московского Дворца пионеров на Воробьёвых горах.

Напомним, что фестиваль-конкурс «Звонкая капель» — масштабный проект, идея создания которого возникла в Центре эстетического воспитания детей «Моцарт» 8 лет назад, и с тех пор является одним из самых любимых и ожидаемых среди столичных исполнителей на ударных инструментах. В 2017-2018 учебном году фестиваль-конкурс «Звонкая капель» вошел в городскую конкурсную программу «Новые вершины», рекомендованную к участию столичным департаментом образования.

Конкурс представляет собой серию мероприятий, проводимых на соревновательной основе и направленных на развитие интереса обучающихся к музыкальному искусству и инструментальному исполнительству на ударных инструментах. Участвуют в фестивале-конкурсе «Звонкая капель» учащиеся образовательных организаций Москвы в возрасте от 6 до 18 лет.

Одна из главных задач фестиваля-конкурса — выявление музыкальных дарований, талантливых исполнителей, на ударных инструментах, которые в дальнейшем демонстрируют своё мастерство на многих других региональных, межрегиональных и международных конкурсах и фестивалях.