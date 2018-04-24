США дают неверную информацию о выполнении ДРСМД, заявили в МИД России

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . Вашингтон дает заведомо неверную информацию о якобы выполнении США обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), конструктивной реакции на замечания Москвы нет, а заявления США о выходе на установленные договором о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) контрольные показатели достигнуты Вашингтоном за счет некорректных манипуляций, заявил МИД РФ

В опубликованной на сайте МИД оценке доклада госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения (КВРН) указывается, что размещение США на базе ПРО в Румынии системы Aegis Ashore и аналогичные планы относительно базы в Польше являются грубейшим нарушением обязательств по ДРСМД.

Также МИД указал на масштабную программу США испытаний с использованием ракет-мишеней, сходных по характеристикам с баллистическими ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования, а также на наращивание производства и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Такие средства со всей очевидностью подпадают под содержащееся в договоре определение крылатых ракет наземного базирования. Следует отметить, что на два последних пункта из упомянутых нарушений ДРСМД мы указываем американским коллегам уже более полутора десятков лет. Никакой конструктивной реакции нет", — заявил МИД.

МИД отмечает, что «раскручивание антироссийской кампании в контексте ДРСМД всё более системно используется Вашингтоном в качестве „шаблона“ для придания собственным усилиям по форсированному накачиванию военных мускулов большей „легитимности“ в глазах широкой общественности путём публичного выдвижения голословных обвинений России в её „агрессивном поведении“ и якобы растущей необходимости „принятия ответных мер“. Попутно американцы формируют из России образ врага в среде своих союзников, добиваясь и от них роста военных ассигнований и ускоренной милитаризации». Отмечается, что это угрожает безопасности в Европе и в мире в целом.

"Объявленный США выход к 5 февраля 2018 г. (контрольная дата, когда стороны должны достичь лимитов СНВ) на установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) показатели достигнут ими не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счёт некорректных с точки зрения договорной практики манипуляций", — отмечает МИД.

Ведомство указывает, что США переоборудовали часть пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и тяжёлых бомбардировщиков В-52H… таким образом, что российская сторона не смогла подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжёлых бомбардировщиков, как это предусмотрено договором, а также за счёт односторонней переквалификации «шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения», в категорию «учебных шахт», не предусмотренную ДСНВ".