Конституционный суд указал место экономколлегии ВС

Конституционный суд РФ вынес определение, в котором отказался рассматривать конституционность положений Арбитражного процессуального кодекса РФ и некоторых других законов, переложив полномочия давать разъяснения по этому поводу на Верховный суд РФ.

С запросом в КС обратилась Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ. Поводом для обращения стало находящееся на рассмотрении коллегии дело о споре между АО «Мосинжпроект» и АО «Мостеплосетьстрой». «Мосинжпроект» подало кассационную жалобу в коллегию на определение Арбитражного суда Москвы и постановление Арбитражного суда Московского округа, вынесенные по заявлению АО «Мостеплосетьстрой» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда строительных организаций города по иску АО «Мостеплосетьстрой» к АО «Мосинжпроект» о взыскании денежных средств по договору подряда.

Судебная коллегия ВС, рассматривая дело, пришла к выводу, что некоторые положения законов, подлежащие применению при рассмотрении данного дела, противоречат Конституции. Речь идет о ч. 6 ст. 4 АПК РФ, согласно которой по соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникший из гражданско-правовых отношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда. Также противореат Конституции, по мнению заявителя, п. 2 ст. 1 закона «О третейских судах в Российской Федерации», ч. 3 ст. 1 закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в целом. Судебная коллегия ВС РФ указала на отсутствие единообразия в правоприменительной практике нижестоящих арбитражных судов при решении вопроса об отнесении споров, вытекающих из правоотношений, регулируемых положениями закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», к компетенции третейских судов.

КС, рассмотрев обращение, напомнил, что ст. 126 Конституции РФ закреплено такое полномочие ВС РФ как дача разъяснений по вопросам судебной практики, главной целью которой является обеспечение единообразного применения судами законодательства РФ. Это является одним из элементов механизма обеспечения единства и непротиворечивости российской правовой системы. Реализация этих функций ВС гарантируется, среди прочего, закрепленной законом возможностью проверки судебных постановлений Верховным cудом РФ в кассационном порядке и в порядке надзора.

В связи с этим КС постановил, что основания для принятия им запроса Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ к рассмотрению отсутствуют.