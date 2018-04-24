Минфин поддержал идею ужесточить валютное кредитование 

Минфин России поддерживает намерение ЦБ ужесточить требования к рискам валютного кредитования.
Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передаёт РИА «Новости».
«Я в общем и целом против валютного кредитования и считаю, что это колониальная практика, от которой надо отходить. Мы создали все условия в части инфраструктуры для того, чтобы уходить от валютного кредитования», — сказал он, отметив, что полностью поддерживает идею Банка России.
Ранее сообщалось, что Банк России обсуждает введение дополнительных ограничений на кредитование в валюте. Это необходимо, чтобы предотвратить новую волну накопления валютных рисков в системе.