Минфин поддержал идею ужесточить валютное кредитование

«Я в общем и целом против валютного кредитования и считаю, что это колониальная практика, от которой надо отходить. Мы создали все условия в части инфраструктуры для того, чтобы уходить от валютного кредитования», — сказал он, отметив, что полностью поддерживает идею Банка России.

Ранее сообщалось, что Банк России обсуждает введение дополнительных ограничений на кредитование в валюте. Это необходимо, чтобы предотвратить новую волну накопления валютных рисков в системе.