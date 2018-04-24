Ещё
Минфин поддержал идею ужесточить валютное кредитование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин поддержал идею ужесточить валютное кредитование 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Минфин России поддерживает намерение ЦБ ужесточить требования к рискам валютного кредитования.
Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передаёт РИА «Новости».
«Я в общем и целом против валютного кредитования и считаю, что это колониальная практика, от которой надо отходить. Мы создали все условия в части инфраструктуры для того, чтобы уходить от валютного кредитования», — сказал он, отметив, что полностью поддерживает идею Банка России.
Ранее сообщалось, что Банк России обсуждает введение дополнительных ограничений на кредитование в валюте. Это необходимо, чтобы предотвратить новую волну накопления валютных рисков в системе.
Парламентская газета: последние новости
Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту 24 апреля Матрас.ру выходит в лидеры интернет- продаж Между ЕАЭС и Ираном появится зона свободной торговли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Королева красоты оказалась водителем бандитов38
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой86
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение