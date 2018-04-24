В Болгарии лесники спасли осиротевших медвежат

Болгарии лесники спасли найденных в лесу трех медвежат-сирот, передает телеканал «МИР 24».

Мамы малышей поблизости не оказалось, и обнаружить ее так и не удалось.

Ветеринары осмотрели медвежат и отметили, что несмотря на стресс, они в хорошем состоянии. Сейчас их кормят козьим молоком и витаминами. Когда маленькие хищники оправятся, их отправят в приют для диких животных.

Добавим, что в Болгарии насчитывается около 800 особей бурых медведей. Это одна из самых крупных популяций в Европе.

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