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В Болгарии лесники спасли осиротевших медвежат
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В Болгарии лесники спасли осиротевших медвежат 

Мир24 54 минуты назад
В Болгарии лесники спасли найденных в лесу трех медвежат-сирот, передает телеканал «МИР 24».
Мамы малышей поблизости не оказалось, и обнаружить ее так и не удалось.
Ветеринары осмотрели медвежат и отметили, что несмотря на стресс, они в хорошем состоянии. Сейчас их кормят козьим молоком и витаминами. Когда маленькие хищники оправятся, их отправят в приют для диких животных.
Добавим, что в Болгарии насчитывается около 800 особей бурых медведей. Это одна из самых крупных популяций в Европе.
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