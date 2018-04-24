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Израиль пригрозил уничтожить российские С-300
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Израиль пригрозил уничтожить российские С-300 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Израиль будет уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы С-300, если Сирия использует их против его ВВС, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман. Его слова передает издание Ynetnews.
«Для нас важно, чтобы оборонительное вооружение, которое русские передают Сирии, не применялось против нас», — заявил он. Либерман указал, что в противном случае Израиль будет отвечать. «Если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим», — прокомментировал он возможные поставки Дамаску российских ПВО.
20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после удара США, Великобритания и Франция по Сирии 14 марта у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение в Сирию.
Позднее сообщалось, что вопрос о передаче сирийской армии С-300 «Фаворит» практически решен.
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