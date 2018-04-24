Израиль обещал ответить, если Сирия использует С-300 против его самолетов

Впервые комментируя публикации о возможности поставок в соседнюю страну современных комплексов ПВО С-300, он выразил уверенность в том, что РФ не заинтересована в трениях с Израилем, и заверил, что Израиль не ищет напряженности в отношениях с Россией.

"Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них", — приводит издание слова министра.

"Если кто-то будет стрелять по нам, мы ответим, независимо от того, присутствуют ли там С-300, С-700 или что-то еще", — добавил Либерман.

Он напомнил, что в Сирии уже находятся системы С-300 и более совершенные С-400, состоящие на вооружении российской военной группировки. Министр сказал, что их присутствие не ограничивает операции ВВС Израиля в соседней стране, и дал высокую оценку координации, которая налажена с коллегами из РФ во избежание случайных столкновений или иных конфликтных ситуаций.

"Я думаю, что у русских нет причин искать трений с нами, а мы не ищем напряженности с ними", — подчеркнул он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>