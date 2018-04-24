Координационный совет профессоров РАН возглавит замглавы ИКИ

Председатель координационного совета, который отвечает за представление позиции профессоров РАН по вопросам развития научного сектора России и РАН, избирается на два года. Полномочия нынешнего главы — академика Алексея Громыко — истекают 26 апреля. Громыко ранее был избран членом-корреспондентом академии и попросил освободить его от обязанностей председателя.

"Предлагается назначить доктора физико-математических наук Лутовинова, заместителя директора ИКИ, председателем координационного совета профессоров РАН с тем, чтобы к следующему заседанию 15 мая он предоставил предложения по составу совета, чтобы мы могли его утвердить", — сказал выступавший с докладом академик РАН Алексей Хохлов

Президиум РАН на заседании утвердил предложения отделений Академии о присвоении звания «профессор РАН» молодым докторам наук.

Впервые почетное звание было введено в 2015 году. Всего избирается около 500 профессоров. Довыборы, которые проходят по отделениям РАН, понадобилось провести после того, как ряд профессоров стали членами-корреспондентами академии, либо сложили свои полномочия. На 113 вакансий на звание профессора РАН претендовало 817 кандидатов.

Звание присуждается российским ученым и ученым с российским гражданством не старше 50 лет, которые не являются членами академии. Профессор РАН должен иметь стаж научной деятельности в научных или образовательных организациях не менее 10 лет. Почетное звание не предусматривает никаких выплат.