Координационный совет профессоров РАН возглавит замглавы ИКИ 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Председателем Координационного совета профессоров Российской академии наук (РАН) избран заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) Александр Лутовинов на заседании президиума Российской академии наук, которое прошло во вторник.
Председатель координационного совета, который отвечает за представление позиции профессоров РАН по вопросам развития научного сектора России и РАН, избирается на два года. Полномочия нынешнего главы — академика Алексея Громыко — истекают 26 апреля. Громыко ранее был избран членом-корреспондентом академии и попросил освободить его от обязанностей председателя.
"Предлагается назначить доктора физико-математических наук Лутовинова, заместителя директора ИКИ, председателем координационного совета профессоров РАН с тем, чтобы к следующему заседанию 15 мая он предоставил предложения по составу совета, чтобы мы могли его утвердить", — сказал выступавший с докладом академик РАН Алексей Хохлов.
Президиум РАН на заседании утвердил предложения отделений Академии о присвоении звания «профессор РАН» молодым докторам наук.
Впервые почетное звание было введено в 2015 году. Всего избирается около 500 профессоров. Довыборы, которые проходят по отделениям РАН, понадобилось провести после того, как ряд профессоров стали членами-корреспондентами академии, либо сложили свои полномочия. На 113 вакансий на звание профессора РАН претендовало 817 кандидатов.
Звание присуждается российским ученым и ученым с российским гражданством не старше 50 лет, которые не являются членами академии. Профессор РАН должен иметь стаж научной деятельности в научных или образовательных организациях не менее 10 лет. Почетное звание не предусматривает никаких выплат.