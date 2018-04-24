Пылесибирск спасут «золотые» газоны

Открытый грунт газонов и некачественная песко-соляная смесь — два главных источника пыли в Новосибирске . Специалисты новосибирского ГУБО изучили опыт других городов. В Екатеринбурге уже 10 лет не используют песко-соляную смесь, а посыпают дороги противогололедными материалами,

но результат неутешителен — уральцы называют свою столицу Грязебург, а сибиряки свою — Пылесибирск.

Вывод: начинать надо с газонов.

Цена газона

— Идеальный ремонт газона в Екатеринбурге обошелся в 1000 рублей квадратный метр, — рассказывает заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальник ГУБО Новосибирска Юрий Сердюк . — Он предполагает замену всех дренирующих слоев, использование белого щебня с подстилкой, биорешеток, нового грунта и рулонной травы. Это очень дорого для нас.

Стоимость экономного варианта ремонта газона, как подсчитали новосибирские специалисты, 262,5 рубля за кв.м.

Экономгазон предполагает сбор мусора и очистку территории (15 копеек), вертикальную планировку и выемку грунта на 13 см (23 рубля), подсыпку растительного грунта на 10 см (228 рублей), посев семян газонных трав и стоимость семян (11 рублей), уплотнение садовым катком.

Но даже при таком раскладе на ремонт одной улицы Богдана Хмельницкого (площадь газонов 33 тысячи кв. метров) уйдет не менее 8 млн рублей. И это даже без ремонта бордюрного камня.

Пыль скрипит на зубах

Пыль вредит здоровью и раздражает горожан. Весенние пылевые бури в Новосибирске уже стали привычным явлением.

«На зубах хрустит. Пыли везде много, во всем городе. Что на левом берегу, что на правом — кошмар, что творится», «Дышать нечем, дороги грязные. Я приехала с Дальнего Востока и ужаснулась. Думала, что Новосибирск — чистый город», — жалуются люди на улицах мегаполиса.

«В пыли содержится достаточное количество микрочастиц, бактерий и вирусов — все это может осесть на роговицу глаза. Если человек в возрасте, то существует большая вероятность воспалительных процессов. А если человек носит контактные линзы, то вероятность возрастает», — говорит офтальмолог Надежда Хоружная.

«Когда в том году по федеральной программе отремонтировали часть улиц, думала — ну все, хоть их-то будут поддерживать! Ничего подобного. Вдоль них такая же сейчас грязь-пыль. Ничего не меняется. И дело не в отсутствии техники или денег. При таком подходе, сколько ни дай, мало будет. Пока не появится открытая публичная прозрачная система по уборке и ремонту дорог — кто, когда, что и за какие деньги убрал/отремонтировал, ничего не изменится. Технически для этого все есть», — написала в обсуждении темы чистоты новосибирских дорог на странице депутата горсовета Дмитрия Прибаловца Олеся Ф.

Бордюры из гранитного камня

Бордюры из гранитного камня — и красиво, и практично, поскольку делается если не на века, то на десятки лет. В Тюмени полностью отказались от использования бетонных бордюров, когда посчитали расходы на их ремонт.

— В Тюмени посчитали, что тратят по 4100 рублей на гранитный бортовой камень, укладываемый при ремонте дорог, но они не возвращаются к его ремонту никогда, — продолжает Сердюков. — В прошлом году мы проводили ремонт Красного проспекта, и весь бортовой гранитный камень, который мы подняли при ремонте, мы уложили на место. Он в идеальном состоянии.

Колеса помыли?

Еще причина грязи на улицах Новосибирска — городские стройки, от ворот которых нередко тянется длинный след из глины. А ведь по правилам на каждой стройке должна быть установлена мойка колес.

— 25 апреля в городе закончатся проверочные мероприятия по соблюдению правил выезда со строительных площадок, — рассказал заместитель начальника управления строительства мэрии Новосибирска Александр Толмаков. — В Дзержинском районе из 12 строительных площадок на девяти обнаружены нарушения. В Центральном и Железнодорожном районе ситуация лучше, замечания есть по двум строительным площадкам, три строительные площадки получили предписания об исправлении нарушений в Кировском районе и четыре — в Калининском.

Штраф за выезд автотранспорта со строительной площадки без предварительной мойки колес достаточно суровый: для должностных лиц — от 4 000 до 10 000 рублей, для юридических — от 10 000 до 30 000 рублей. Однако следить за исполнением законодательства в этом случае должны администрации районов.